Лига 1. Реймс - Лион 1:1. А чемпионство все дальше

Вторая потеря очков "Лиона" в четырех последних турах - это многовато для борьбы за титул. Теперь остается надеяться только на проблемы "ПСЖ" и "Лилля", иначе беда.

"Лион" со старта не выглядел командой, которая победит. "Ткачи" мельтешили в средней зоне, не доводили атаки до ударов, им не хватало концентрации. "Реймс" же наоборот играл слаженно, бился за каждый мяч и первым создал опасный момент - Лопешу пришлось постараться после удара со средней от Дья.

А дальше был гол. Матье Кафаро гениально в касание замкнул прострел с правого фланга, поставив "Лион" в еще более сложное положение.

До перерыва команда Руди Гарсии так и не придумала, что с этим делать, и на второй тайм тренер выпустил трех новых игроков. Это дало результат в виде моментов, но не голов - и Кадевере, и Лукас Пакета свои дуэли Райковичу проиграли.

"Реймс", впрочем, тоже не забил в своей лучшей контратаке - Мунеци не прошил Лопеша ударом в ближний. Так игра перешла в огненную концовку, в которой было все - и неназначенный пенальти, и опасные удары, и нервы, и сэйвы, и спасительный гол на 92-й минуте. Его после банального навеса с левого фланга забил Тино Кадевере, чем спас команду от четвертого в новом году поражения.

Благодаря зимбабвийцу у "Лиона" теперь 60 очков; столько же у "ПСЖ", а у "Лилля" 62, но они 29-й тур еще не начинали. "Реймс" же поднялся на 11-е место с 35 очками.

29-й тур Лиги 1. Реймс. "Огюст Делоне"

"Реймс" - "Лион" - 1:1

Голы: Кафаро, 33 - Кадевере, 90+2

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, Конан - Мунеци, Шавалерен - Мбуку, Бериша (Туре, 67), Кафаро (Дюкуре, 75) - Дья (Зенели, 74)

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Марсело, Денайер, де Шильо (Корне, 46, Бар, 90+3) - Лукас Пакета (Слимани, 67), Тиаго Мендес, Ауар (Какре, 46) - Шерки (Кадевере, 46), Депай, Токо-Экамби

Предупреждения: Кафаро, 42, Абдельхамид, 60, Мунеци, 68 - Депай, 30