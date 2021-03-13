Лига 1. Марсель снова победил с Сампаоли, а Хазри зажег впервые в сезоне

Хорхе Сампаоли быстрыми темпами меняет игру "Марселя", но пока не реализацию моментов. Сегодня она почти подвела южан под монастырь.

Провансальцы вчистую обыграли "Брест" по игре. Гол Аркадиуша Милика поставил точку под стерильной первой половиной, по ходу которой команды больше апеллировали к арбитру, чем угрожали воротам. Поляк, однако, нашел момент для сложного и точного низового удара.

Во втором тайме "Марсель" ускорился и начал создавать момент за моментом. Лирола не реализовал выход сам на сам, позже запорол две отличных атаки Товен; были шансы и у Милика; опасно пробивал головой Чалета-Цар. Но все мимо. "Марселю" не хватало хладнокровия при ударах, и "Брест" наказал его за это при первой же возможности. На 71-й минуте Брасье замкнул дальнюю штангу после подачи со штрафного, лишний раз напомнив о плохой форме Манданда.

Казалось, дело шло к ничьей, но в концовке Жан Лукас заигрался, удерживая мяч возле углового, "Марсель" быстренько довел мяч до штрафной и на сей раз Товен уже не промахнулся. А дальше южане еще и нокаутировали соперника благодаря мощнейшему выстрелу Кизанса.

Сампаоли выиграл оба стартовых матча в "Марселе" - вот что значит угадать с тренером. В таблице провансальцы теперь 5-ые с 45 очками. У "Бреста" 34 балла и 13-я позиция.

29-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Брест" - 3:1

Голы: Милик, 45+1, Товен, 88, Кизанс, 90+2 - Брасье, 71

"Марсель": Манданда - Гонсалес (Луис Энрике, 77), Балерди, Чалета-Цар - Лирола, Товен, Камара, Хауи (Гуйе, 46), Нагатомо (Сакаи, 66) - Милик (Бенедетто, 84), Пайет (Кизанс, 84)

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль, Шардоне, Брасье, Перро - Ле Дуарон (Фадига, 63), Жан Лукас, Лан (Кардона, 63), Шарбонье (Белькебла, 77) - Февр, Мунье

Предупреждения: Чалета-Цар, 21, Гонсалес, 23, Товен, 38 - Мунье, 55

Седьмое домашнее поражение в чемпионате схлопотал "Анже". Если бы команда Стефана Мулена играла на "Раймон Копа", как на выезде, то претендовала бы на 4-5 места.

Однозначно лучшим игроком встречи стал Вахби Хазри. Опальный тунисец, конфликтующий с тренером Клодом Пюэлем, был единственным исполнителем на две команды, генерировавшим опасность. Он едва не забил головой в первом тайме, затем поразил цель шикарным дальним ударом под перекладину, и даже удвоил счет, но его второй мяч отменили из-за офсайда.

"Анже" не ответил Хазри вообще ничем. "Ле Ско" играли вяло, безыдейно, им не хватало решений в финальной трети, и их поражение абсолютно заслуженное.

Интересно, как сегодняшний перфоманс повлияет на место Хазри в "Сент-Этьене"? Простит его Пюэль, или же вернет на скамейку? От ответа на этот вопрос будет зависеть место зеленых в конце сезона. Пока что они 16-е с 33 очками; у "Анже" 39 баллов и 9-я позиция.

29-й тур Лиги 1. Анже. "Раймон Копа"

"Анже" - "Сент-Этьен" - 0:1

Гол: Хазри, 52

"Анже": Бернардони - Бамба (Думбия, 57), Траоре, Тома, Мансо - Амаду, Мангани (Матиас Лаже, 57) - Кулибали (Баокен, 68), Фульжини, Буфаль (Капель, 68) - Дьони (Шо, 82)

"Сент-Этьен": Мулен - Соу, Сиссе, Колодзейчак - Буанга (Модест, 90+5), Камара, Юссуф (Муэффек, 82), Трауко - Аушиш (Монне-Паке, 60) - Хазри (Норден, 82), Аби (Будебуз, 60)

Предупреждения: Фульжини, 88 - Буанга, 54, Аушиш, 59.