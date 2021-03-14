ПСЖ ведет переговоры с агентом Погба на счет трансфера француза

Спортивный директор французского "ПСЖ" Леонардо начал переговоры с Мино Райолой, агентом игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, на счет перехода француза. Об этом сообщает Footmercato.

Бразильский функционер в поисках высокой восьмерки в состав парижского гранда. Погба, по его мнению, подходит для этой роли. Леонардо не пугает и довольно приличная возможная сумма трансфера, ведь клуб готов расстаться с двумя игроками центра поля: Андером Эррерой (который тоже перешел из "МЮ") и Идриссой Гейе.

Сам Поль рассматривает одним из вариантов продолжения карьеры именно в "ПСЖ". Ни агента игрока, ни самого футболиста пока не устраивает ход дел в Манчестере.

В текущем сезоне на счету Погба четыре гола и три ассиста в 28 матчах во всех турнирах. На данный момент француз восстанавливается от травмы бедра и ориентировочно вернется к тренировкам на следующей неделе после месяца отсутствия.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего полузащитника в 65 млн евро. Отметим, что он стал футболистом "МЮ" в августе 2016, перейдя за 105 млн евро из туринского "Ювентуса".