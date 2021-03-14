Решающие замены Сампаоли. Марсель - Брест 3:1. Видео голов и обзор матча

Хорхе Сампаоли выиграл во втором матче кряду с кризисным "Марселем", который под его руководством выглядит отнюдь не так безнадежно, как раньше.

В 29-м туре провансальцы обыграли "Брест", действуя в агрессивной, атакующей манере. Решающие голы организовали в концовке игроки, вышедшие на замену - Луис Энрике сделал две голевых передачи, а Микаэль Кизанс забил во втором туре подряд.

"Марсель" - "Брест" - 3:1

Голы: Милик, 45+1, Товен, 88, Кизанс, 90+2 - Брасье, 71