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Решающие замены Сампаоли. Марсель - Брест 3:1. Видео голов и обзор матча

Франция
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Вторая кряду победа аргентинца на "Велодроме"

Решающие замены Сампаоли. Марсель - Брест 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото: twitter.com/OM_English/ автор неизвестен

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Хорхе Сампаоли выиграл во втором матче кряду с кризисным "Марселем", который под его руководством выглядит отнюдь не так безнадежно, как раньше.

В 29-м туре провансальцы обыграли "Брест", действуя в агрессивной, атакующей манере. Решающие голы организовали в концовке игроки, вышедшие на замену - Луис Энрике сделал две голевых передачи, а Микаэль Кизанс забил во втором туре подряд.

"Марсель" - "Брест" - 3:1

Голы: Милик, 45+1, Товен, 88, Кизанс, 90+2 - Брасье, 71

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В статье: Брест Марсель Хорхе Сампаоли
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