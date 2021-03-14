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Решающие замены Сампаоли. Марсель - Брест 3:1. Видео голов и обзор матча
Вторая кряду победа аргентинца на "Велодроме"
Фото: twitter.com/OM_English/ автор неизвестен
Хорхе Сампаоли выиграл во втором матче кряду с кризисным "Марселем", который под его руководством выглядит отнюдь не так безнадежно, как раньше.
В 29-м туре провансальцы обыграли "Брест", действуя в агрессивной, атакующей манере. Решающие голы организовали в концовке игроки, вышедшие на замену - Луис Энрике сделал две голевых передачи, а Микаэль Кизанс забил во втором туре подряд.
"Марсель" - "Брест" - 3:1
Голы: Милик, 45+1, Товен, 88, Кизанс, 90+2 - Брасье, 71
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