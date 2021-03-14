Лига 1. Бордо и Ренн прервали серии неудач, 11-е поражение Дижона

Этот матч запомнится благодаря комичному эпизоду, случившемуся на 58-й минуте. Анди Делор забил гол, после чего съел на камеру мармеладного крокодильчика. Кто не в курсе, "Крокодилы" - это прозвище "Нима". Когда через полминуты судьи отменили мяч, зафиксировав офсайд, это было очень смешно.

В остальном на поле была равная, напряженная игра - настоящее дерби. "Монпелье" намного больше держал мяч, но игру команды закончили с одинаковым количеством ударов (по 12) и даже в каркас тоже попали по разу.

Справедливо, что и по голам на табло тоже равенство. "Ним" открыл счет в классической контратаке, "Монпелье" ответил после подачи с углового.

Для "Паладинов" это уже 7-й матч кряду без поражений (4 победы, 3 ничьи). В таблице команда Мишеля Тер-Закаряна расположилась 8-й с 41 очком; у "Нима" 26 баллов и 18-я позиция.

29-й тур Лиги 1. Ним. "Стад де Костьер"

"Ним" - "Монпелье" - 1:1

Голы: Коне, 63 - Делор, 79

"Ним": Рейне - Алакуш (Бюрнер, 87), Уеда, Ландре, Мигель (Паке, 45+1) - Бенрау (Элиассон, 73), Фомба, Кубас, Рипар (Ру, 87), Ферхат - Коне (До, 72)

"Монпелье": Омлин - Самбия, Илтон, Конгре, Ристич - Молле, Ферри (Вахи, 74), Саванье - Лаборд, Делор (Шкулетич, 90+1), Мавидиди

Предупреждения: Алакуш, 47, Фомба, 67

"Дижон" проиграл в 11-й раз кряду во всех турнирах. Команда явно развалилась и избежать вылета в Лигу 2 ей поможет только чудо. В которое, однако, совершенно не верится.

Анализировать матч бессмысленно - на поле была только одна команда. "Дижон" оставлял сопернику гигантские коридоры перед своими воротами, в которые с радостью вбегал кореец Хван и забивал голы.

Для "Бордо" это первая победа с 24 января. В таблице жирондинцы идут 11-ми с 36 очками. У "Дижона" все те же 15 баллов, что и были два месяца назад.

29-й тур Лиги 1. Дижон. "Гастон Жерар"

"Дижон" - "Бордо" - 1:3

Голы: Конате, 90 - Хван, 33, 45, де Превиль, 50

"Дижон": Рачоппи - Буй, Экюэль Манга, Кулибали, Музинга - Ндонг, Лаутоа (Бензия, 56) - Мама Бальде (Конате, 70), Ассале (Саммаритано, 70), Эбимбе - Камара (Целина, 56)

"Бордо": Костиль - Сабали, Мешер (Кватенг, 72), Бесс, Бенито - Зеркан (Башич, 65), Адли, Сери, Уден (Туре, 72) - Хван (Бриан 73), Калу (де Превиль, 16)

Предупреждения: Камара, 30, Музинга, 73, Кулибали, 86, Эбимбе, 90, Ндонг, 90+3 - Башич, 90+3

Претенденты на зону ЛЕ разошлись логичной ничьей. Каждая из команд использовала свои сильные стороны - у "Ланса" удавались массированные атаки и стандарты; "Метц" был хорош при контригре и на перехватах.

Центральной фигурой матча стал 35-летний капитан "Ланса" Янник Каюзак. Один из главных гренадеров всего чемпионата забил редкий для себя гол, а после перерыва ассистировал Флорьяну Сотока, но тот попал в штангу. Когда же "Метц" пошел в атаку, Каюзак еще и отбил мяч на ногу Делену, который идеальным дальним ударом сравнял счет.

В таблице после этого матча "Ланс" поднялся на 5-е место с 45 очками; у "Метца" 42 балла и 7-я позиция.

29-й тур Лиги 1. Ланс. "Феликс Боллар"

"Ланс" - "Метц" - 2:2

Голы: Клаусс, 13, Каюзак, 36 - Вагнер, 27 (с пенальти), Делен, 57

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Медина - Клаусс (Мишлен, 84), Каюзак, Дюкуре, Айдара - Фофана - Калимуэндо (Банза, 70), Сотока (Какута, 70)

"Метц": Кальяр - Фофана, Бронн, Бойе - Делен, Маига, Пажо, Сарр, Юдоль - Вагнер (Амброз, 79), Булайя

Предупреждения: Гради, 8, Айдара, 19, Медина, 37, Фофана, 86 - Вагнер, 37, Бойе, 50, Сарр, 82

"Ницце" повезло увезти одно очко из Лорьяна, который продолжает удивлять в каждом туре. Команда Кристофа Пелисье проиграла лишь дважды в десяти матчах с конца января, с каждым туром вырываясь из зоны риска.

Сегодня "Хеки" играли максимально сфокусировано, но в одном эпизоде все-таки позволили прорваться сквозь свои ряды Мизьяну Маолида - тот забил эффектный мяч.

В остальном у "Ницца" не понравилась, комбинационная игра хромала на обе ноги, и "Лорьян" все-таки вырвал свое. Блестящий сольный проход и пас получились у Лорьента, Висса забивал уже в пустые ворота.

В таблице "Хеки" после 29 туров идут 17-ми с 28 очками. У "Ниццы" 36 баллов и 12-я позиция.

29-й тур Лиги 1. Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян" - "Ницца" - 1:1

Голы: Висса, 66 - Маолида, 58

"Лорьян": Дрейер - Эрго, Гравильон, Лапорт, Чалоба, Ле Гофф (Мендес, 57) - Лорьент, Абержель, Ле Фе, Буагар (Висса, 65) - Моффи (Грбич, 83)

"Ницца": Бенитес - Лотомба, Робсон Бамбу, Салиба, Камара - Клод Морис, Шнейдерлен, Лис-Мелу - Маолида, Дольберг, Гуири (Тюрам, 77)

Предупреждения: Буагар, 3, Абержель, 73 - Шнейдерлен, 73

Бруно Женезьо добыл свою первую победу в Ренне уже во втором матче во главе команды. Сегодня бретонцы выглядели и эффектнее, и эффективнее "Страсбура", по делу взяв три очка.

Героями первого тайма стали Альфред Гомис и Мартен Террье. Первый отбил сложный удар Маджида Уориса головой, второй открыл счет в матче после выверенного кросса от Буриго.

Во втором тайме "Ренн" продолжил давить, но Буриго, Камавинга, Да Сильва и все тот же Террье свои шансы упустили. Впрочем, и одного гола хватило для первой для "Ренна" победы с 17 января. Ужасная 9-матчевая серия без побед осталась позади.

В таблице "Ренн" теперь 8-й с 41 очком. У "Страсбура" 33 очка и 15-е место.

29-й тур Лиги 1. Ренн. "Руазон-Парк"

"Ренн" - "Страсбур" - 1:0

Гол: Террье, 25

"Ренн": Гомис - Траоре, Да Сильва (Ньямси, 87), Агер, Трюффер - Камавинга, Нзонзи, Те (Леа Силики, 82) - Доку (Мауасса, 86), Террье (Гирасси, 87), Буриго (Дель Кастильо, 76)

"Страсбур": Кавасима - Жильбер, Коне (Саади, 80), Митрович, Каси - Томассон, Сиссоко, Аолу, Бельгар (Зохи, 70) - Дьялло (Уорис, 18), Ажорг

Предупреждения: Коне, 22, Бельгар, 31