Лига 1. Монако - Лилль 0:0. В Париже и Лионе аплодируют стоя

Первая и четвертая команды чемпионата так боялись проиграть, что почти не приложили усилий, дабы выиграть. Нулевая ничья - в целом логичный исход.

"Монако", наверное, сделал больше для победы. Монегаски контролировали мяч 60% времени, острее пасовали (6 передач под удар против 3), да и в единоборствах выглядели сильнее (20-9). Тем не менее, "Лилль" опять не пропустил.

После 29 туров у "Догов" лишь 17 пропущенных голов - это лучший показатель в истории клуба. Сегодня Ботман и Фонте лишь дважды упустили из виду Бен-Йеддера, но тот в первом эпизоде попал в офсайд, а во втором пробил выше цели. Также за монегасков мог отличиться Стеван Йоветич, но Меньян блистательно отразил его удар в добавленное время.

У "Лилля" можно вспомнить неплохие моменты Бамба на старте матча, а также шанс Тимоти Веа - Лекомт в том эпизоде еле успел забрать мяч.

В общем, скукота, а в концовке команды еще и на грубость сбились. Стефани Фраппар понадобилась вся ее выдержка, чтобы не показать никому красную карточку.

Ничья в этом матче - идеальный результат для "Лиона" и "ПСЖ". В таблице у "Лилля" теперь 63 очка, у Парижа и "Ткачей" - по 60, но команда Маурисио Почеттино свой матч 29-го тура еще не играла. Если чемпион обыграет "Нант", то уже сегодня ночью вернется на первое место.

Касательно "Монако", то он четвертый с 56 очками. Титул отдаляется от монегасков с каждым туром.

29-й тур Лиги 1. Фонвьей. "Стад Луи ІІ"

"Монако" - "Лилль" - 0:0

"Монако": Лекомт - Дисаси (Сидибе, 75), Марипан, Бадиашиле - Агилар (Фабрегас, 76), Фофана, Чуамени, Кайо Энрике - Головин (Диоп, 68), Бен-Йеддер (Йоветич, 76), Фолланд

"Лилль": Меньян - Челик, Фонте, Ботман, Рейнилдо - Андре (Сумаре, 89), Ренату Санчеш (Шека, 69) - Бамба, Иконе (Йылмаз, 78), Веа (Араужо, 69) - Дэвид (Языджи, 89)

Предупреждения: Чуамени, 16, Дисаси, 51, Сидибе, 82 - Ренату Санчеш, 35, Андре, 83, Араужо, 83