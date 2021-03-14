Лига 1. ПСЖ - Нант 1:2. Канарейки сделали то, что не смогла Барселона

29-й тур удивил так удивил. Все четыре претендента на золото чемпионата синхронно потеряли очки, причем "ПСЖ", главный фаворит, вообще проиграл!

То, как сегодня Париж играл против стоявшего на вылет "Нанта" - это имитация, а не футбол. Команда Маурисио Почеттино вяло перекатывала мяч, редко обостряла; даже такие мастера, как Верратти и Мбаппе играли предельно предсказуемо.

Кое-как разнообразил это сонное царство на старте только Ди Мария. Он дважды подряд опасно пробивал издали, но Лафон был на месте. Испортил передачу Анхеля и Маркиньос.

"Нант" опасно отвечал - Людовик Блас расстреливал Наваса в упор, но пробил в ногу голкиперу. Разгромом и не пахло - это была игра на три результата.

В итоге первым забил Париж - Дракслеру помог выйти на ударную позицию рикошет. Но стоило "Нанту" прибавить, как уже он праздновал голы. Коло Муани забил после идеального ассиста… Мбаппе! Килиан потом долго хватался за голову и не мог понять, что на него нашло. Еще один мяч Саймон провел в идеальной контратаке, начавшейся с выноса Лафона.

Еще никогда в эру шейхов Париж не играл в чемпионате так плохо. После 29 туров у команды аж 7 поражений. "ПСЖ" идет в таблице вторым с 61 очком. На первом месте с 63 баллами остается "Лилль", рядышком с 60 очками и "Лион".

Касательно "Нанта", то проведя свой лучший матч в сезоне, "Канарейки" поднялись на 18-ю строчку с 27 очками. Для команды Антуана Комбуаре - к слову, экс-тренера "ПСЖ" - это лишь вторая победа во всех турнирах с середины ноября!

29-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Нант" - 1:2

Голы: Дракслер, 42 - Коло Муани, 59, Саймон, 71

"ПСЖ": Навас - Дагба (Керер, 74), Маркиньос, Кимпембе, Дьялло - Данилу, Верратти - Ди Мария (Паредес, 62), Рафинья (Икарди, 56), Дракслер (Сарабия, 74) - Мбаппе

"Нант": Лафон - Кастелетто, Жиротто, Паллуа - Коко, Чиривелья, Туре, Траоре - Блас (Луза, 84), Коло Муани (Эмон, 83), Саймон (Кадер Бамба, 83)

Предупреждения: Рафинья, 48, Верратти, 67 - Саймон, 45, Траоре, 51