Почеттино – о проигрыше Нанту: Пари Сен-Жермен был обеспокоен другими вещами

Главный тренер "‎Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "‎Нанта" (1:2) в поединке чемпионата Франции. Напомним, в середине второго тайма вингер парижан Анхель Ди Мария был заменен после того, как стало известно, что его дом ограбили, а семью взяли в заложники. Также был ограблен дом родителей защитника "ПСЖ" Маркиньоса.

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"Есть разочарование из-за потери трех пунктов, однако мы были обеспокоены другими вещами, о которых вы уже знаете. Это не оправдание, но наша игра была уже не такой энергичной, как до этих новостей. Конечно, мы уже поговорили с игроками, но не о том, что происходило на поле. Вне футбола есть ситуации, которые тоже нужно учитывать".

Добавим, что Почеттино – первый тренер за период катарских боссов "ПСЖ" с 3 поражениями в Лиге 1 в 12 первых поединках.