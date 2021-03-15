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Почеттино – о проигрыше Нанту: Пари Сен-Жермен был обеспокоен другими вещами
Все переживали из-за семей двух футболистов
Фото: beIN Sports / Автор – неизвестен
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от "Нанта" (1:2) в поединке чемпионата Франции. Напомним, в середине второго тайма вингер парижан Анхель Ди Мария был заменен после того, как стало известно, что его дом ограбили, а семью взяли в заложники. Также был ограблен дом родителей защитника "ПСЖ" Маркиньоса.
"Есть разочарование из-за потери трех пунктов, однако мы были обеспокоены другими вещами, о которых вы уже знаете. Это не оправдание, но наша игра была уже не такой энергичной, как до этих новостей. Конечно, мы уже поговорили с игроками, но не о том, что происходило на поле. Вне футбола есть ситуации, которые тоже нужно учитывать".
Добавим, что Почеттино – первый тренер за период катарских боссов "ПСЖ" с 3 поражениями в Лиге 1 в 12 первых поединках.
Mauricio Pochettino devient le 1er entraineur à compter 3 défaites après ses 12 premiers matchs sur le banc en @Ligue1UberEats avec le @PSG_inside sous QSI. #PSGFCN— Stats Foot (@Statsdufoot) March 14, 2021
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