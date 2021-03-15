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ПСЖ может в ближайшее время продлить контракт с Неймаром
Французский клуб наладил отношение с окружением футболиста
В "ПСЖ" установили рабочий контакт с окружением нападающего Неймара. Это может сыграть ключевую роль в решении бразильца продлить контракт с клубом, пишет в Twitter журналист Марко Контейро.
"ПСЖ" предлагает 28-летнему бразильцу контракт до 2025 года или соглашение до 2024 года с опцией продления еще на сезон.
Текущее соглашение Неймара с "ПСЖ" истекает в июне 2022 года. Он получает в клубе 35 миллионов евро за сезон.
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