ПСЖ может в ближайшее время продлить контракт с Неймаром

В "ПСЖ" установили рабочий контакт с окружением нападающего Неймара. Это может сыграть ключевую роль в решении бразильца продлить контракт с клубом, пишет в Twitter журналист Марко Контейро.

"ПСЖ" предлагает 28-летнему бразильцу контракт до 2025 года или соглашение до 2024 года с опцией продления еще на сезон.

Текущее соглашение Неймара с "ПСЖ" истекает в июне 2022 года. Он получает в клубе 35 миллионов евро за сезон.