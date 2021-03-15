  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ может в ближайшее время продлить контракт с Неймаром
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ может в ближайшее время продлить контракт с Неймаром

Франция
(1 голосов)

Французский клуб наладил отношение с окружением футболиста

ПСЖ может в ближайшее время продлить контракт с Неймаром

Новина українською

В "ПСЖ" установили рабочий контакт с окружением нападающего Неймара. Это может сыграть ключевую роль в решении бразильца продлить контракт с клубом, пишет в Twitter журналист Марко Контейро.

"ПСЖ" предлагает 28-летнему бразильцу контракт до 2025 года или соглашение до 2024 года с опцией продления еще на сезон.

Текущее соглашение Неймара с "ПСЖ" истекает в июне 2022 года. Он получает в клубе 35 миллионов евро за сезон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...