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Аномально слабый Париж. ПСЖ - Нант 1:2. Видео голов и обзор матча
Футбол на фоне ужасных событий
Фото: psg.fr/ автор неизвестен
После матча Маурисио Почеттино сказал, что команда думала не про футбол. Дело в том, что семьи Анхеля Ди Марии и Маркиньоса были взяты в заложники грабителями, а игроки узнали об этом прямо во время поединка.
Отчасти это объясняет ужасную игру "ПСЖ". "Нант", добывший всего две победы с середины ноября, полностью переиграл чемпиона во втором тайме, забив два гола на контратаках. Килиан Мбаппе вместо того, чтобы забивать в чужие ворота, организовал взятие собственных. Да и остальные парижане сыграли не лучше.
"ПСЖ" - "Нант" - 1:2
Голы: Дракслер, 42 - Коло Муани, 59, Саймон, 71
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