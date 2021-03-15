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Аномально слабый Париж. ПСЖ - Нант 1:2. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Футбол на фоне ужасных событий

Аномально слабый Париж. ПСЖ - Нант 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: psg.fr/ автор неизвестен

Новина українською

После матча Маурисио Почеттино сказал, что команда думала не про футбол. Дело в том, что семьи Анхеля Ди Марии и Маркиньоса были взяты в заложники грабителями, а игроки узнали об этом прямо во время поединка.

Отчасти это объясняет ужасную игру "ПСЖ". "Нант", добывший всего две победы с середины ноября, полностью переиграл чемпиона во втором тайме, забив два гола на контратаках. Килиан Мбаппе вместо того, чтобы забивать в чужие ворота, организовал взятие собственных. Да и остальные парижане сыграли не лучше.

"ПСЖ" - "Нант" - 1:2

Голы: Дракслер, 42 - Коло Муани, 59, Саймон, 71

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В статье: Нант Пари Сен-Жермен (Париж)
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