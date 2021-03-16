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ПСЖ задержит своего флангового игрока до 2025 года

Франция
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Сейчас он почти оправился от очень сложной травмы

ПСЖ задержит своего флангового игрока до 2025 года

PSG

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Игрок левого фланга французского чемпиона "Пари Сен-Жермен" Хуан Бернат продлил контракт с клубом до 30 июня 2025 года.

Испанский 28-летний легионер выступает за парижан с лета 2018 года (тогда перешел из мюнхенской "Баварии"). Он провел 76 матчей за команду, забил 6 голов и отдал 10 передач, которые завершились голами.

Вместе с клубом Хуан получил 2 титула чемпиона Лиги 1 (2019 и 2020), 1 кубок Франции (2020) и 1 кубок лиги 1 (2020), напоминают в ПСЖ.

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В августе прошлого года левый защитник также участвовал в еврокубковом марафоне, в котором ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов - впервые в истории клуба.

В этом сезоне Бернат провел лишь 3 поединка в составе ПСЖ из-за того, что 16 сентября 2020 в матче с "Метцом" получил невероятно сложную травму - разрыв крестообразных связок. К тренировкам с командой испанец, по планам медиков, должен вернуться в середине марта.

Завтра в ПСЖ поединок 1/8 Кубка Франции с "Лиллем". Начало поединка в 18:45 по Киеву.

ПСЖ задержит своего флангового игрока до 2025 года - изображение 1

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В статье: Хуан Бернат Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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