Кубок Франции. 1/8 финала. ПСЖ разгромил Лилль, Навас снова отбил пенальти

Плотный календарь вынудил обоих тренеров вспомнить о ротации, в результате чего Париж вышел на игру без Неймара, Верратти, Мбаппе, Кимпембе и Флоренци, а "Лилль" не досчитался Бамба, Дэвида, Фонте, Андре и Санчеша.

Тем не менее, это все равно был матч первой команды Лиги 1 против второй, и победу "ПСЖ" не стоит недооценивать.

Несмотря на счет, главным героем матча стоит признать Кейлора Наваса. Игра могла пойти по совершенно другому сценарию, если бы он на 5-й минуте не парировал выход один на один от Бурака Йылмаза, а на 78-й не отбил пенальти от Юсуфа Языджи.

А вот визави костариканца Мик Меньян провалился вдрызг. На 9-й минуте он выпустил из рук мяч после простенького кросса от Ди Марии, позволив Икарди забить свой первый гол за полтора месяца.

Остальное было делом техники. Мбаппе понадобилось всего две минуты после выхода на замену, чтобы заработать и реализовать пенальти. Еще один гол Килиан провел в быстром отрыве за две минуты до финального свистка.

"ПСЖ" стал первым четвертьфиналистом Кубка Франции. Остальные матчи пройдут в первых числах апреля. Касательно "Лилля", то он теперь сфокусируется исключительно на Лиге 1, где после 29 туров все еще опережает Париж и "Лион" на три очка.

Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Лилль" - 3:0

Голы: Икарди, 9, Мбаппе, 41 (с пенальти), 90+3

"ПСЖ": Навас - Дагба (Флоренци, 46), Маркиньос, Дьялло, Курзава - Паредес, Гуйе (Данилу, 70) - Ди Мария, Рафинья (Верратти, 69), Кин (Дракслер, 79) - Икарди (Мбаппе, 39)

"Лилль": Меньян - Челик (Пье, 74), Тиаго Джало, Ботман, Брадарич - Веа (Бамба, 62), Шека (Андре, 62), Сумаре, Араужо (Иконе, 74) - Йылмаз (Дэвид, 46), Языджи

Предупреждения: Рафинья, 3, Гуйе, 64, Мбаппе, 78 - Брадарич, 18, Джало, 40, Шека, 44, Иконе, 80