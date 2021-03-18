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Мбаппе и Навас сделали разницу. ПСЖ - Лилль 3:0. Видео голов и обзор матча

Франция
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Париж не заметил "Догов" в 1/8 финала Кубка Франции

Мбаппе и Навас сделали разницу. ПСЖ - Лилль 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото: psg.fr/ автор неизвестен

Новина українською

Первая и вторая команды Лиги 1 встретились в Кубке, однако равной борьбы не получилось. Индивидуальный класс игроков Парижа победил старание и настрой гостей в одни ворота.

Кейлор Навас отбил пенальти, а его визави Мик Меньян в простой ситуации подарил гол для Мауро Икарди. Килиан Мбаппе оформил дубль на контратаках, а лидер "Лилля" Бурак Йылмаз не реализовал выход один на один. Остальное было уже не важно.

"ПСЖ" - "Лилль" - 3:0

Голы: Икарди, 9, Мбаппе, 41 (с пенальти), 90+1

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В статье: Кубок Франции "Лилль" Пари Сен-Жермен (Париж)
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