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Мбаппе и Навас сделали разницу. ПСЖ - Лилль 3:0. Видео голов и обзор матча
Париж не заметил "Догов" в 1/8 финала Кубка Франции
Фото: psg.fr/ автор неизвестен
Первая и вторая команды Лиги 1 встретились в Кубке, однако равной борьбы не получилось. Индивидуальный класс игроков Парижа победил старание и настрой гостей в одни ворота.
Кейлор Навас отбил пенальти, а его визави Мик Меньян в простой ситуации подарил гол для Мауро Икарди. Килиан Мбаппе оформил дубль на контратаках, а лидер "Лилля" Бурак Йылмаз не реализовал выход один на один. Остальное было уже не важно.
"ПСЖ" - "Лилль" - 3:0
Голы: Икарди, 9, Мбаппе, 41 (с пенальти), 90+1
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