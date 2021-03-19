ПСЖ плюет на кризис, а Марсель по уши в долгах: все о финансах Лиги 1. Часть 2

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"Лилль"

В "Лилле" игроки не пошли навстречу клубу и зарплаты не урезали, поэтому чтоб сэкономить боссы в феврале заморозили все бонусы. Для клуба критически важно выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона - это пополнит бюджет как минимум на 40 млн евро, и позволит избежать масштабной летней распродажи.

Прямо сейчас у "Догов" в таблице все прекрасно - они лидируют, опережая "ПСЖ" и "Лиона" на три очка. Но Фонте и Йылмаз стареют, так что изменений не избежать в любом случае.

Крупнейшие зарплаты:

Ренату Санчеш (опорник, 23 года) - 300,000 евро в месяц Бурак Йылмаз (форвард, 35 лет) - 230,000 Жозе Фонте (защитник, 37 лет) - 160,000

Средняя зарплата в команде: 110,000

Место после 29 туров: 1-е

"ПСЖ"

Убытки "ПСЖ" уже превышают 200 млн евро в сезон, но шейхи и не думают прощаться со своими звездами. Сейчас клуб ведет переговоры о продлении контрактов Мбаппе и Неймара. Первый сейчас зарабатывает 26 млн в сезон, второй - 36 млн. При этом Килиан хочет повышения оклада до размеров бразильца.

За последние недели "ПСЖ" уже продлил контракты Ди Марии и Берната, а это еще почти 2 млн евро в месяц. Финансовый фейр-плэй? Не смешите мои скважины!

Крупнейшие зарплаты:

Неймар (вингер, 29 лет) - 3,06 млн евро в месяц Килиан Мбаппе (форвард, 22 года) - 2,1 млн Маркиньос (защитник, 26 лет) - 1,2 млн

Средняя зарплата в команде: 800,000

Место после 29 туров: 2-е

"Лион"

Первый нюанс: Мемфис Депай получил от "Лиона" крупнейшую зарплату за все время существования клуба. Второй - он все равно не продлит контракт и летом уйдет.

Ола удержал голландца с целью побороться за золото Лиги 1, и "Лион" действительно участвует в гонке. Но потери большие. Полтора десятка игроков "Ткачей" зарабатывают больше 200,000 в месяц. Из-за кризиса это привело к 100 млн евро убытков за сезон. Летом команду ждет реорганизация, это точно.

Крупнейшие зарплаты:

Мемфис Депай (форвард, 27 лет) - 480,000 евро в месяц Уссем Ауар (плеймейкер, 22 года) - 310,000 Тиаго Мендес (опорник, 29 лет) - 300,000

Средняя зарплата в команде: 145,000

Место после 29 туров: 3-е

"Монако"

В отличие от "Марселя" или "Бордо", "Монако" отлично подготовился к кризису, снизив среднюю зарплату в команде с 220,000 евро до 185,000 всего за два сезона. Этого эффекта удалось достигнуть за счет омоложения состава - сегодня у Нико Ковача вторая самая молодая команда в лиге. Еще бы вечно травмированного Фабрегаса пристроить куда-то в Эмираты - и было бы идеально.

Крупнейшие зарплаты:

Виссам Бен-Йеддер (форвард, 30 лет) - 650,000 евро в месяц Сеск Фабрегас (плеймейкер, 33 года) - 600,000 Кевин Фолланд (форвард, 28 лет) - 300,000

Средняя зарплата в команде: 185,000

Место после 29 туров: 4-е

"Марсель"

По итогам 2020 года клуб потерял свыше 120 млн евро. Учитывая, что и предыдущие три сезона провансальцы закончили в минусе, зарплатную ведомость нужно сокращать и немедленно. Сегодня команда не получает бонусов, некоторые ветераны, вроде Манданда и Пайета, согласились урезать оклады на 20%. Но этого мало.

В этом плане не совсем понятен трансфер Аркадиуша Милика с его гигантскими требованиями. "Марселю" нужно срочно отпускать ветеранов на больших окладах, иначе ситуацию будет не спасти.

Крупнейшие зарплаты:

Аркадиуш Милик (форвард, 27 лет) - 450,000 евро в месяц Флориан Товен (вингер, 28 лет) - 422,000 Валер Жермен (форвард, 30 лет) - 330,000

Средняя зарплата в команде: 203,000

Место после 29 туров: 5-е

"Ланс"

Одно из главных открытий сезона. Новичок элиты всерьез борется за попадание в ЛЕ, и атмосфера в команде великолепная. Чтобы помочь клубу остаться на плаву, игроки без переговоров согласились урезать оклады на 10-20%. Это позволит "Лансу" сэкономить 2,6 млн евро только за полгода.

Крупнейшие зарплаты:

Секу Фофана (опорник, 25 лет) - 110,000 евро в месяц Гаэль Какута (плеймейкер, 29 лет) - 70,000 Жан-Луи Лека (вратарь, 35 лет) - 55,000

Средняя зарплата в команде: 41,000

Место после 29 туров: 6-е

"Метц"

Самым высокооплачиваемым человеком в "Метце" остается тренером Фредерик Антонетти с 80 тысячами евро в месяц. И это работает! Его тактика дает плоды - команда сенсационно борется за попадание в ЛЕ, хотя в ее составе нету ни единого именитого исполнителя. Целый ряд игроков "Метца", как Фарид Булайя, Тома Делен или Папе Сарр, могли бы рассчитывать на вдвое большие деньги в других местах, и это позволяет клубу безболезненно проходить кризисное время.

Крупнейшие зарплаты:

Опа Нгетт (вингер, 26 лет) - 70,000 Венсан Пажо (опорник, 30 лет) - 70,000 Дилан Бронн (защитник, 25 лет) - 70,000

Средняя зарплата в команде: 31,000

Место после 29 туров: 7-е

"Ренн"

Неожиданно роблемный клуб. Летом бретонцы инвестировали 80 млн евро, чтобы подготовиться к дебютной для клуба ЛЧ, но в итоге набрали там лишь одно очко. Не помогли новички и в чемпионате, где команда выдала ужасную серию из 15 матчей с одной победой. Если смена тренера не даст результата, летом "Ренн" ждет большая распродажа.

Также отмечаем, что главный юниор всего чемпионата Эдуардо Камавинга в "Ренне" не входит даже в ТОП-10 по зарплатам. Похоже, в клубе знают, что летом он уйдет, и не видят смысла тратиться.

Крупнейшие зарплаты:

Стивен Нзонзи (опорник, 32 года) - 400,000 евро в месяц Клеман Гренье (плеймейкер, 30 лет) - 280,000 Серу Гирасси (форвард, 25 лет) - 200,000

Средняя зарплата в команде: 130,000

Место после 29 туров: 8-е

"Монпелье"

Президент "Паладинов" Лоран Николлен когда-то обещал, что не станет платить игрокам более 100 тысяч евро месяц, но инфляция и желание побороться за еврокубки заставили его изменить взгляды. В нынешнем "Монпелье" сразу четверо игроков зарабатывают 100,000 и больше; вдобавок летом клуб серьезно потратился на легионеров - Стефи Мавидиди и Йонаса Омлина. Это создает давление на бюджет, и сейчас ведутся переговоры о временном сокращении зарплат футболистов.

Крупнейшие зарплаты:

Анди Делор (форвард, 29 лет) - 120,000 евро в месяц Гаэтан Лаборд (форвард, 26 лет) - 110,000 Тежи Саванье (плеймейкер, 29 лет) - 110,000

Средняя зарплата в команде: 45,000

Место после 29 туров: 9-е

"Анже"

"Анже" по итогам текущего сезона потеряет от 20 до 25 млн евро. Это вынудило футболистов пойти на сделку с боссами. Чтоб уменьшить убытки, оклады игроков временно урезали на 10-30%. Это позволит клубу сэкономить от 1,6 до 2,0 млн евро. Хотя в перспективе от контракта с неэффективным Буфалем все равно избавляться.

Крупнейшие зарплаты:

Поль Бернардони (вратарь, 23 года) - 100,000 евро в месяц Софьян Буфаль (вингер, 27 лет) - 100,000 Анжело Фульжини (плеймейкер, 24 года) - 90,000

Средняя зарплата в команде: 60,000 евро

Место после 29 туров: 10-е