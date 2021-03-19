Бордо и Сент-Этьен тащат на дно ветераны: все о финансах Лиги 1. Часть 1

"Бордо"

Очень солидные потери у жирондинцев - по прогнозам, они превысят 80 млн евро к концу сезона. Все из-за раздутой зарплатной ведомости, оставшейся в наследство от предыдущих собственников. Даже ролевые исполнители, вроде Бенито и Мешера, в те годы получили по 70-80 тысяч евро в месяц.

Не менее аномально выглядит и тройка самых высокооплачиваемых исполнителей клуба. В ней два ветерана и де Превиль, давно выбывший из основы.

Крупнейшие зарплаты:

Лоран Косельни (защитник, 35 лет) - 300,000 евро в месяц Бенуа Костиль (вратарь, 33 года) - 180,000 Николя де Превиль (плеймейкер, 30 лет) - 160,000

Средняя зарплата в команде: 80,000

Место после 29 туров: 11-е

"Ницца"

Миллиардер Джим Рэтклифф летом 2020-го попытался урезать платежку - клуб существенно омолодил состав, набрав талантов на вырост, но в результате команда почти свалилась в зону вылета и позорно вылетела из ЛЕ. Пришлось британцу раскошелиться на Салиба с Тодибо в январе, а то защиты вообще не было.

Ну и еще важный нюанс: лучший игрок команды Амин Гуири аж на 10-м месте в клубе по зарплате. Это опасно для "Ниццы", парень вот-вот захочет либо пересмотреть сделку, либо уйти.

Крупнейшие зарплаты:

Рони Лопеш (вингер, 25 лет) - 280,000 евро в месяц Морган Шнейдерлен (опорник, 31 год) - 250,000 Каспер Дольберг (форвард, 23 года) - 250,000

Средняя зарплата в команде: 110,000

Место после 29 туров: 12-е

"Реймс"

Один из самых экономных клубов во всем чемпионате. Молодежь "Реймса" играет за минималку, ведь заслужить от боссов серьезные деньги нелегко. Юнес Абдельхамид добился своего крупнейшего контракта аж в 33 года. Из минусов платежки "Реймса" только большой контракт Валона Бериши - косовар не забил ни единого гол в текущем чемпионате, и летом его попытаются продать.

Крупнейшие зарплаты:

Юнес Абдельхамид (защитник, 33 года) - 80,000 евро в месяц Валон Бериша (плеймейкер, 28 лет) - 80,000 Тома Фоке (защитник, 26 лет) - 60,000

Средняя зарплата в команде: 27,000

Место после 29 туров: 13-е

"Брест"

А тут имеем пример качественного менеджмента. Практически все лидеры "Пиратов" зарабатывают гроши в сравнении с другими клубами. Например, у Ромена Февра (5 голов, 4 ассиста) оклад составляет 45 тысяч в месяц; у Франка Онора (8 голов, 5 ассистов) - 50 тысяч.

Также "Брест" здорово сработал с арендами: клуб платит лишь 65% зарплаты лионца Жана Лукаса и 70% оклада Ронаэля Пьер-Габриэля из "Майнца".

Крупнейшие зарплаты:

Стив Мунье (форвард, 26 лет) - 70,000 евро в месяц Жан Лукас (опорник, 22 года) - 65,000 Ромен Перро (защитник, 23 года) - 60,000

Средняя зарплата в команде: 40,000

Место после 29 туров: 14-е

"Страсбур"

Владелец "Страсбура" Марк Келлер держит слово и даже в кризисное время увеличивает бюджет клуба. Если в прошлом сезоне средняя зарплата в "Страсбуре" составляла 45,000 евро, то в текущем уже 50,000. При этом эльзасцы сохраняют потолок в 100,000 в месяц, объявленный еще три года назад. Такая консервативность обеспечивает стабильность, но убытки от кризиса все равно значительные. Клуб потерял около 10 млн евро из-за закрытия трибун и еще 20 - от срыва сделки с Mediapro.

Крупнейшие зарплаты:

Людовик Ажорг (форвард, 27 лет) - 100,000 евро в месяц Адриен Томассон (плеймейкер, 27 лет) - 100,000 Хабиб Дьялло (форвард, 25 лет) - 100,000

Средняя зарплата в команде: 50,000

Место после 29 туров: 15-е

"Сент-Этьен"

За последние полтора сезона зеленые значительно омолодили состав и облегчили платежку, но пока не до конца. Вахби Хазри и Рияд Будебуз приносят минимум пользы на поле, но все еще остаются самыми высокооплачиваемыми игроками в "Сент-Этьене". Впечатляют и 130,000 евро в месяц для 35-летнего Матье Дебюши.

А вот что касается арендованных Модеста и Сиссе, то там все в порядке - большую часть их больших зарплат платят "Кельн" и "Олимпиакос" соответственно.

Крупнейшие зарплаты:

Вахби Хазри (форвард, 30 лет) - 290,000 евро в месяц Рияд Будебуз (вингер, 31 год) - 200,000 Матье Дебюши (защитник, 35 лет) - 130,000

Средняя зарплата в команде: 65,000

Место после 29 туров: 16-е

"Лорьян"

Странное дело - все три самых высокооплачиваемых игрока "Хекам" не помогают. Тиаго Илори, подписанный в январе, вообще не сыграл за клуб ни минуты - он травмирован. У Грбича в сезоне 9 выходов в старте и 1 гол с игры. Чалоба тоже не железный игрок основы.

Непонятно, за что получает 80,000 в месяц и 36-летний запасной Морель. Короче, боссы сработали плохо - неудивительно, что клуб борется за выживание.

Крупнейшие зарплаты:

Тиаго Илори (защитник, 28 лет) - 130,000 в месяц Адриан Грбич (форвард, 25 лет) - 95,000 Трево Чалоба (опорник, 21 год) - 95,000

Средняя зарплата в команде: 50,000

Место после 29 туров: 17-е

"Нант"

Перед стартом сезона Вальдемар Кита увеличил бюджет "Канареек" до 75 млн евро, так что с финансами у клуба проблем нет. Все его проблемы на поле. Касательно платежки, то тут есть два нюанса: 100-тысячный оклад Жан-Кевина Огюстена, который провалился и с осени не попадает в заявку, и всего лишь 13 тысяч в месяц у форварда французской молодежки Рэндалла Коло Муани. Первого надо выгнать, второго - продлить с достойной зарплатой, иначе уйдет задешево.

Крупнейшие зарплаты:

Мозес Саймон (вингер, 25 лет) - 150,000 евро в месяц Калифа Кулибали (форвард, 29 лет) - 125,000 Николя Паллуа (защитник, 33 года) - 110,000

Средняя зарплата в команде: 60,000

Место после 29 туров: 18-е

"Ним"

Летом менеджмент "Нима" не повысил оклады команде с началом сотрудничества с Mediapro, как поступили многие клубы. Это избавило "Крокодилов" от лишней головной боли сейчас. Другое дело, что состав команды необычайно беден по меркам французской элиты. "Ним" платит мало. Для контекста, летом клуб подписал 8 новичков за 6 млн евро. Если они останутся в элите, это будет чудо.

Крупнейшие зарплаты:

Антони Бриансон (защитник, 26 лет) - 80,000 евро в месяц Баптист Рейне (вратарь, 30 лет) - 60,000 Рено Рипар (форвард, 27 лет) - 50,000

Средняя зарплата в команде: 35,000

Место после 29 туров: 19-е

"Дижон"

И снова все плохо. "Дижон" раздул зарплатную ведомость, приобретя сразу 4-5 легионеров, которые провалились, и сейчас команда безнадежно идет на 20-й позиции в Лиге 1. Самый яркий пример плохой политики клуба - подписание Ясина Бензия. Вечно травмированный алжирец в текущем сезоне сыграл лишь 42 минуты во всех турнирах!

Крупнейшие зарплаты:

Брюно Экюэль-Манга (защитник, 32 года) - 95,000 евро в месяц Дидье Ндонг (опорник, 26 лет) - 80,000 Ясин Бензия (форвард, 26 лет) - 75,000

Средняя зарплата в команде: 45,000

Место после 29 туров: 20-е