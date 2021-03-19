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Почеттино зарабатывает больше, чем Ковач и Сампаоли вместе взятые

Франция
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Рейтинг тренерских зарплат Лиги 1

Почеттино зарабатывает больше, чем Ковач и Сампаоли вместе взятые

Фото: psg.fr/ автор неизвестен

Новина українською

L’Equipe опубликовал зарплаты тренеров клубов французской элиты. Здесь без особых сюрпризов - наибольший оклад в лиге у тренера "ПСЖ" Маурисио Почеттино; за ним Нико Ковач из "Монако"; третье место у Хорхе Сампаоли из "Марселя".

Важный нюанс: Почеттино зарабатывает в Париже в полтора раза больше, чем предыдущий наставник Томас Тухель - 940 тысяч в месяц против 625. Та же ситуация в "Монако": Ковач дороже Леонарду Жардима - 400 тысяч против 330. А вот Сампаоли получил от боссов "Марселя" меньше денег, чем было у его предшественника Андре Виллаш-Боаша (300 против 400).

Самый высокооплачиваемый французский тренер в чемпионате - Руди Гарсия из "Лиона" с 280 тысячами евро в месяц.

Ну а самый скромный оклад у и.о. тренера "Нима" Паскаля Планка - всего-то 8,400 евро в месяц. Столько во Франции по статистике в 2020 году зарабатывал среднестатистический госслужащий.

  1. М. Почеттино ("ПСЖ") - 11,28 млн евро в год
  2. Н. Ковач ("Монако") - 4,8 млн
  3. Х. Сампаоли ("Марсель") - 3,6 млн
  4. Р. Гарсия ("Лион") - 3,36 млн
  5. К. Пюэль ("Сент-Этьен") - 2,7 млн
  6. К. Гальтье ("Лилль") - 2,16 млн
  7. Б. Женезьо ("Ренн") - 1,8 млн
  8. Ж. Гассе ("Бордо") - 1,44 млн
  9. А. Комбуаре ("Нант") - 1,2 млн
  10. Т. Лоре ("Страсбур") - 1,02 млн
  11. Ф. Антонетти ("Метц") - 0,96 млн
  12. О. Даль’Ольо ("Брест") - 0,72 млн
  13. С. Мулен ("Анже") - 0,72 млн
  14. М. Тер-Закарян ("Монпелье") - 0,72 млн
  15. К. Пелисье ("Лорьян") - 0,66 млн
  16. Д. Гийон ("Реймс") - 0,6 млн
  17. А. Урся ("Ницца") - 0,42 млн
  18. Ф. Эс ("Ланс") - 0,32 млн
  19. Д. Линарес ("Дижон") - 0,258 млн
  20. П. Планк ("Ним") - 0,084 млн
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В статье: Маурисио Почеттино Нико Ковач Хорхе Сампаоли Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
L'Equipe

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