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Почеттино зарабатывает больше, чем Ковач и Сампаоли вместе взятые
Рейтинг тренерских зарплат Лиги 1
Фото: psg.fr/ автор неизвестен
L’Equipe опубликовал зарплаты тренеров клубов французской элиты. Здесь без особых сюрпризов - наибольший оклад в лиге у тренера "ПСЖ" Маурисио Почеттино; за ним Нико Ковач из "Монако"; третье место у Хорхе Сампаоли из "Марселя".
Важный нюанс: Почеттино зарабатывает в Париже в полтора раза больше, чем предыдущий наставник Томас Тухель - 940 тысяч в месяц против 625. Та же ситуация в "Монако": Ковач дороже Леонарду Жардима - 400 тысяч против 330. А вот Сампаоли получил от боссов "Марселя" меньше денег, чем было у его предшественника Андре Виллаш-Боаша (300 против 400).
Самый высокооплачиваемый французский тренер в чемпионате - Руди Гарсия из "Лиона" с 280 тысячами евро в месяц.
Ну а самый скромный оклад у и.о. тренера "Нима" Паскаля Планка - всего-то 8,400 евро в месяц. Столько во Франции по статистике в 2020 году зарабатывал среднестатистический госслужащий.
- М. Почеттино ("ПСЖ") - 11,28 млн евро в год
- Н. Ковач ("Монако") - 4,8 млн
- Х. Сампаоли ("Марсель") - 3,6 млн
- Р. Гарсия ("Лион") - 3,36 млн
- К. Пюэль ("Сент-Этьен") - 2,7 млн
- К. Гальтье ("Лилль") - 2,16 млн
- Б. Женезьо ("Ренн") - 1,8 млн
- Ж. Гассе ("Бордо") - 1,44 млн
- А. Комбуаре ("Нант") - 1,2 млн
- Т. Лоре ("Страсбур") - 1,02 млн
- Ф. Антонетти ("Метц") - 0,96 млн
- О. Даль’Ольо ("Брест") - 0,72 млн
- С. Мулен ("Анже") - 0,72 млн
- М. Тер-Закарян ("Монпелье") - 0,72 млн
- К. Пелисье ("Лорьян") - 0,66 млн
- Д. Гийон ("Реймс") - 0,6 млн
- А. Урся ("Ницца") - 0,42 млн
- Ф. Эс ("Ланс") - 0,32 млн
- Д. Линарес ("Дижон") - 0,258 млн
- П. Планк ("Ним") - 0,084 млн
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