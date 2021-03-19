Почеттино зарабатывает больше, чем Ковач и Сампаоли вместе взятые

L’Equipe опубликовал зарплаты тренеров клубов французской элиты. Здесь без особых сюрпризов - наибольший оклад в лиге у тренера "ПСЖ" Маурисио Почеттино; за ним Нико Ковач из "Монако"; третье место у Хорхе Сампаоли из "Марселя".

Важный нюанс: Почеттино зарабатывает в Париже в полтора раза больше, чем предыдущий наставник Томас Тухель - 940 тысяч в месяц против 625. Та же ситуация в "Монако": Ковач дороже Леонарду Жардима - 400 тысяч против 330. А вот Сампаоли получил от боссов "Марселя" меньше денег, чем было у его предшественника Андре Виллаш-Боаша (300 против 400).

Самый высокооплачиваемый французский тренер в чемпионате - Руди Гарсия из "Лиона" с 280 тысячами евро в месяц.

Ну а самый скромный оклад у и.о. тренера "Нима" Паскаля Планка - всего-то 8,400 евро в месяц. Столько во Франции по статистике в 2020 году зарабатывал среднестатистический госслужащий.