Лига 1. Сент-Этьен - Монако 0:4. Урок футбола от Ковача

По именам этот "Сент-Этьен" отнюдь не безнадежен, но равной борьбы вообще не вышло. "Монако" здорово подготовился и сделал ровно то, что нужно для победы.

Героем стартового отрезка стал Стеван Йоветич. Черногорец, вышедший в старте вместо капитана команды Бен-Йеддера, сперва заработал и не реализовал пенальти (штанга), а уже через минуту забил с игры сложным низовым ударом.

Зеленые попытались поджать монегасков во второй половине первого тайма, но без толку. Кроме нескольких стандартов, которые запороли Хазри и Будебуз, "Сент-Этьен" ничего не создал.

Экономный "Монако" ответил в начале второй половины, и его ответ был жестким. Седьмой ассист в сезоне Александра Головина помог забить Орельену Чуамени - опорник монегасков совершил блестящий рывок по центру. Прошло еще 9 минут - и Софьян Диоп реализовал выход один на один с вратарем после перехвата на чужой половине.

Последние 20-25 минут можно было не играть - на этом отрезке старались разве что резервисты, вроде Крепена Дьятта, забившего 4-й гол "Монако".

Было ощущение, что "Стефануа" планировали отзеркалить привычную схему "Монако" 3-4-3, что могло бы помочь команде разбить игру на микро-дуэли, но Ковач удивил и использовал 4-4-2. Это решение уничтожило главный козырь "Сент-Этьена" - фланги. Что Будебуз, что Буанга, что Дебюши провели ужасный поединок.

В таблице "Монако" после этой победы подтянулся к лидерам с 59 очками в активе. Впереди все еще "Лилль" (63), "Лион" и "ПСЖ" (по 60). У "Сент-Этьена" 33 балла и 16-е место.

30-й тур Лиги 1. Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" - "Монако" - 0:4

Голы: Йоветич, 13, Чуамени, 55, Диоп, 64, Дьятта, 76

"Сент-Этьен": Баич - Соу, Сиссе, Колодзейчак - Дебюши, Камара, Нею (Модест, 67), Трауко (Аби, 46) - Будебуз (Юссуф, 60), Хазри (Ривера, 68), Буанга (Муэффек, 81)

"Монако": Лекомт - Сидибе, Дисаси, Бадиашиле (Мацима, 83), Кайо Энрике (Балло Туре, 83) - Головин (Дьятта, 76), Фофана, Чуамени, Диоп (Фабрегас, 66) - Фолланд, Йоветич (Бен-Йеддер, 76)

Предупреждения: Модест, 90 - Йоветич, 38, Бадиашиле, 44