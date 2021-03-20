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Если забивать, то красиво! Сент-Этьен - Монако 0:4. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Яркая победа монегасков

Если забивать, то красиво! Сент-Этьен - Монако 0:4. Видео голов и обзор матча

Фото: asmonaco.com/ автор неизвестен

Новина українською

"Монако" подтвердил свой статус одной из лучших команд чемпионата, в 30-м туре разгромив "Сент-Этьен". У зеленых не получилось вообще ничего - даже фирменные стандарты и те не пошли.

А вот монегаски наслаждались игрой и показывали футбол топ-класса. Голы Йоветича, Чуамени, Диопа и Дьятта приблизили команду Нико Ковача вплотную к тройке лидеров, так что концовка сезона будет жаркой.

"Сент-Этьен" - "Монако" - 0:4

Голы: Йоветич, 13, Чуамени, 55, Диоп, 64, Дьятта, 76

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В статье: Монако Сент-Этьен
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