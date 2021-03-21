Лига 1. Ланс снова обошел Марсель, Монпелье не отстает

Девятый подряд матч без поражений у "Ланса". Сегодня команда Франка Эса провела большую часть встречи в обороне, что для нее нетипично, и дождалась своих шансов после стандартов.

Айдара забил свой дебютный гол в чемпионате после грубой ошибки на выходе от вратаря "Страсбура" Кавасимы. Но эльзасцы оперативно сравняли счет - Жильберу удался красивый штрафной, после которого Бельгар добил мяч в сетку.

В дальнейшем моментов хватало у обеих команд, но Людовик Ажорг все три свои возможности запорол, а вот Секу Фофана был точен - его силовой проход и такой же удар стали украшением матча.

В таблице "Ланс" благодаря победе вернулся на чистое пятое место с 48 очками в активе, обойдя "Марсель". У "Страсбура" 33 балла и рискованная 15-я строчка.

30-й тур Лиги 1. Страсбур. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "Ланс" - 1:2

Голы: Бельгар, 20 - Айдара, 5, Фофана, 40

"Страсбур": Кавасима - Коне (Зохи, 80), Митрович, Кароль - Жильбер, Бельгар (Дьялло, 69), Сиссоко, Аолу (Линар, 56), Каси - Томассон, Ажорг

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Медина - Клаусс (Мишлен, 80), Каюзак, Дюкуре, Айдара - Фофана - Банза (Сотока, 72), Какута (Жан, 90)

Предупреждения: Томассон, 42, Сиссоко, 44 - Баде, 19, Медина, 44, Дюкуре, 86, Жан, 90, Лека, 90+4

А вот на "Франсис Ле Бле" все остались при своих. Команды выдали по одному сильному тайму. "Анже" доминировал до перерыва (13 ударов, 5 в створ ворот), "Брест" - после (8 ударов), но без особых дивидендов.

В таблице и те, и другие не претендуют ни на что - "Анже" 10-й с 40 очками; у "Пиратов" 35 балов и 14-я позиция.

30-й тур Лиги 1. Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Анже" - 0:0

"Брест": Ларсонье - Фуссурье, Шардоне, Брасье, Перро - Февр, Жан Лукас (Лан, 46), Белькебла, Шарбонье (Филиппото, 46) - Мунье, Кардона (Онора, 46)

"Анже": Бернардони - Мансо, Траоре, Тома, Думбия - Перейра Лаже (Кулибали, 78), Амаду, Мангани (Капель, 79), Бобишон (Буфаль, 64) - Фульжини - Баокен (Дьони, 65)

Предупреждения: Лан, 46 - Думбия, 24, Амаду, 47, Буфаль, 84

Ничего нового, просто "Дижон" 11-й раз подряд проиграл в Лиге 1. Параллельно команда Давида Линареса повторила антирекорд чемпионата, в 16-й раз подряд не сумев победить дома.

Самое смешное, что тренеры хозяев, чтобы наладить оборону, выпустили пятерых защитников и двух волнорезов, но все равно не помогло. В безобидной ситуации Рачоппи подарил мяч Дья, и тот поразил пустые ворота. Форвард "Реймса" даже не праздновал, настолько все было буднично.

У "Реймса" после этой победы 38 очков и 12-е место. Цель избежать вылета команде покорилась, об этом уже можно говорить. Ну а "Дижон" может готовиться к Лиге 2 - за 8 туров до финиша он отстает от 18-го места, дающего право на переходные матчи, на 13 очков.

30-й тур Лиги 1. Дижон. "Гастон Жерар"

"Дижон" - "Реймс" - 0:1

Гол: Дья, 50

"Дижон": Рачоппи - Буй, Кулибали (Конате, 73), Экюэль Манга, Пансо (Камара, 72), Музинга - Ндонг, Лаутоа, Целина - Ассале (Мама Бальде, 58), Бензия (Саммаритано, 72)

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, Конан - Мбуку (Кутеса, 71), Мунеци, Кассама (Бериша, 72), Шавалерен, Кафаро - Дья

Предупреждения: Мама Бальде, 59, Ндонг, 78, Лаутоа, 87

Этот матч ярко показал, почему "Паладины" сегодня борются за попадание в еврокубки, а "Бордо" не борется ни за что. Уровень организации игры у команд сегодня несопоставимый.

"Монпелье" отдал мяч сопернику, но полностью управлял игрой, нанеся 23 удара по воротам против 13 у гостей. Говорит сама за себя и статистика передач под удар - 19 на 9.

Касательно хода игры, то "Бордо" забил первым после идеального лонгболла от Поля Бесса, но дальше "Монпелье" сравнял благодаря мощному штрафному от Самбия, а во втором тайме атакующее трио "Паладинов" добило соперника. У Мавидиди и Лаборда по голу, Делор и Саванье оформили по ассисту.

В таблице "Монпелье" с 44 очками расположился 8-м, но до еврокубковой зоны лишь 5 очков. У "Бордо" 36 баллов и 12-я позиция.

30-й тур Лиги 1. Монпелье. "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" - "Бордо" - 3:1

Голы: Самбия, 35, Лаборд, 58, Мавидиди, 69 - Хван, 28

"Монпелье": Омлин - Самбия (Суке, 74), Илтон, Конгре, Козза (Ристич, 74) - Саванье, Ферри - Лаборд (Педру Мендеш, 82), Молле (Шотар, 70), Мавидиди (Вахи, 70) - Делор

"Бордо": Костиль - Сабали, Бесс, Косельни, Бенито - Адли, Башич (Сиссоко, 83), Сери (Траоре, 74) - Уден (Мара, 83), Хван, де Превиль (Бриан, 88)

Предупреждения: Козза, 72 - Сери, 34, Бенито, 90+2

Голасо Лорьента со штрафного метров с 40 будет претендовать на звание лучшего гола всего сезона во Франции. Это главное впечатление от матча.

В остальном на поле было два разных тайма. В первом "Нант" доминировал, больше и острее атаковал, справедливо повел в счете в ходе быстрой атаки по левому флангу. Но во втором тайме это все исчезло, и перевес был уже у "Лорьяна". "Нанту" повезло не пропустить от Гравильона на 70-й минуте, а вот Лорьент не простил.

В таблице вся борьба у команд еще впереди - "Лорьян" 17-й с 29 очками, у "Нанта" 28 баллов и 18-я позиция.

30-й тур Лиги 1. Нант. "Божуар"

"Нант" - "Лорьян" - 1:1

Голы: Коло Муани, 2 - Лорьент, 87

"Нант": Лафон - Коко (Аппиа, 89), Кастелетто, Жиротто, Паллуа, Траоре - Блас (Луза, 76), Чиривелья, Туре - Коло Муани (Кулибали, 76), Саймон (Кадер Бамба, 76)

"Лорьян": Дрейер - Гравильон, Лапорт, Чалоба - Мендес (Делаплас, 71), Лемуан (Ле Фе, 83), Абержель, Эрго (Грбич, 83) - Лорьент, Моффи (Монкондью, 89), Висса

Предупреждение: Лорьент, 24