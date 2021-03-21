Лига 1. Лилль - Ним 1:2. У лидера закончились идеи?

Неделю назад "ПСЖ" дома проиграл шедшему в зоне вылета "Нанту". Команда Кристофа Гальтье решила не отставать и устроила похожий перфоманс против "Нима".

Сегодня "Доги" играли очень плохо. Они проиграли аутсайдеру чемпионата всю борьбу, совершив лишь 7 отборов против 18 у "Нима". В созидании "Лилль" тоже не преуспел и нанес даже меньше ударов в створ ворот, чем его скромный соперник - 2 против 3.

Голы Коне и Рипара по такой игре выглядели абсолютно логично. "Ним" использовал свое преимущество в скорости на флангах, где Элиассон и Ферхат давали ту остроту, которой Гальтье так и не дождался от своих вингеров. Даже замены не помогли - Араужо сменил Веа, Языджи - Бамба, а инертность как была, так и осталась.

Гол Шеки был забит после стандарта - это, наверное, последний оставшийся козырь северян. В остальном они как-то совсем выдохлись еще в прошлом месяце. В последних 10 матчах во всех турнирах у команды только 3 победы - даже у "Нима" на этом отрезке больше.

Во втором тайме "Лилль" вроде пытался атаковать, но игроки медленно работали с мячом, им не хватало выдумки, последнего паса. Все, что можно вспомнить - это отмененный из-за офсайда (справедливо!) гол Йылмаза. Маловато для претендента на титул, не правда ли?

Может быть, "Лилль" еще вернет свою былую форму во время международной паузы - отдых команде явно не помешает. Пока же констатируем, что "Доги" остаются первыми с 63 очками; у "ПСЖ" и "Лиона" по 60, и они сыграют между собой сегодня вечером. "Ним" же благодаря сенсационной победе набрал 29 баллов и опустил в зону прямого вылета "Нант". Борьба внизу таблицы во Франции не менее горячая, чем на вершине.

30-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Ним" - 1:2

Голы: Шека, 20 - Коне, 12, Рипар, 45

"Лилль": Меньян - Челик (Сумаре, 76), Фонте, Ботман (Тиаго Джало, 75), Рейнилдо - Веа (Араужо, 46), Шека, Андре (Ренату Санчеш, 64), Бамба (Языджи, 65) - Йылмаз, Дэвид

"Ним": Рейне - Алакуш, Уеда, Гессум, Мелинг - Элиассон, Фомба, Кубас, Рипар, Ферхат - Коне (До, 77)

Предупреждения: Бамба, 53, Сумаре, 80