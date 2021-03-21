Лига 1. Лион - ПСЖ 2:4. Чемпион уничтожил конкурента и вернулся на первое место

Матч двух тяжеловесов французского футбола довольно неожиданно превратился в урок футбола от команды Маурисио Почеттино. И "Лион" сам в этом виноват.

"Ткачи" провалились на индивидуальном уровне, это правда. Но не менее важно, что команда Руди Гарсии вышла на матч с самоубийственным планом сыграть на встречных курсах. Мбаппе уже на 5-й минуте дал понять, что это плохая мысль - промчавшись по флангу, Килиан вывел на ворота Кина, но тот с десяти метров пробил в ногу вратарю.

Но "Лион" звоночек не услышал и продолжил играть без центра поля. Конечно, последовало наказание. Все тот же Мбаппе открыл счет, добив мяч в сетку после неразберихи в штрафной "Лиона".

Прошло еще 15 минут беготни туда-сюда - и Данилу Перейра забил второй мяч, хлестко пробив в угол после скидки Маркиньоса.

Удивительно, как легко защита "Лиона" позволяла расстреливать ворота. В первом круге на "Парк де Пренс" "Ткачи" позволили "ПСЖ" всего раз за 90 минут пробить в створ. Сегодня же полузащита и центр обороны хозяев провалились напрочь, и даже после перерыва не смогли собраться.

Голы Ди Марии и все того же Мбаппе на старте второй половины довели счет до неприличного, пока Депай, Экамби и другие лидеры "Лиона" проигрывали одно единоборство за другим. Руди Гарсии пришлось делать тройную замену, а то матч мог завершиться и 0:10. Вышедшие со скамейки Слимани и Шерки оказались куда более полезными и отыграли два мяча на контратаках в концовке. Эх, если бы они вышли в старте - матч мог бы получиться совсем другим!

Но имеем, что имеем: "ПСЖ" вернулся на первое место в таблице Лиги 1. Теперь у столичных 63 очка, как и у "Лилля", но у "Догов" хуже разница забитых-пропущенных. "Лион" остался третьим с 60 баллами, ему в спину дышит "Монако" - у него 59 очков.

30-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "ПСЖ" - 2:4

Голы: Слимани, 62, Корне, 81 - Мбаппе, 15, 52, Данилу, 32, Ди Мария, 47

"Лион": Лопеш - де Шильо, Марсело, Денайер (Дьоманде, 78), Корне - Лукас Пакета, Тиаго Мендес (Бруно Гимараес, 56), Какре - Кадевере (Дюбуа, 56), Депай (Слимани, 56), Токо-Экамби (Шерки, 74)

"ПСЖ": Навас - Флоренци (Дагба, 86), Маркиньос, Кимпембе, Дьялло - Данилу, Гуйе (Эррера, 86) - Ди Мария, Верратти, Мбаппе (Неймар, 70) - Кин (Дракслер, 90+1)

Предупреждения: Кадевере, 40, Дьоманде, 90+1