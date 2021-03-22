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Неймар открестился от профиля в приложении для романтических знакомств
Tinder не установлен на смартфоне бразильца
DAZN
Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар сделал публикацию в своем Твиттере:
"Надеюсь, тот, кто использует Тиндер с моим именем, хорошо меня представляет. Это фейк. Должно быть, тому, кто его использует, очень весело".
Espero que quem esteja usando o tinder com meu nome... esteja representando bem hein ???????????????? #NaosouEu #ÉFAKE— Neymar Jr (@neymarjr) March 21, 2021
Tinder – популярное частично платное приложение для мобильных платформ Android и Apple iOS, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации.
Если два пользователя отметили друг друга как удачные совпадения, они могут начать чат и договориться о встрече.
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