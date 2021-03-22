Неймар открестился от профиля в приложении для романтических знакомств

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар сделал публикацию в своем Твиттере:

"Надеюсь, тот, кто использует Тиндер с моим именем, хорошо меня представляет. Это фейк. Должно быть, тому, кто его использует, очень весело".

Espero que quem esteja usando o tinder com meu nome... esteja representando bem hein ???????????????? #NaosouEu #ÉFAKE — Neymar Jr (@neymarjr) March 21, 2021

Tinder – популярное частично платное приложение для мобильных платформ Android и Apple iOS, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации.

Если два пользователя отметили друг друга как удачные совпадения, они могут начать чат и договориться о встрече.