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Неймар открестился от профиля в приложении для романтических знакомств

Франция
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Tinder не установлен на смартфоне бразильца

Неймар открестился от профиля в приложении для романтических знакомств

DAZN

Новина українською

Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар сделал публикацию в своем Твиттере:

"Надеюсь, тот, кто использует Тиндер с моим именем, хорошо меня представляет. Это фейк. Должно быть, тому, кто его использует, очень весело".

Tinder – популярное частично платное приложение для мобильных платформ Android и Apple iOS, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации.

Если два пользователя отметили друг друга как удачные совпадения, они могут начать чат и договориться о встрече.

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В статье: Неймар
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