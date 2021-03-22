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Неймар согласовал условия контракта с ПСЖ
Футболист подписал соглашение на 5 лет
Нападающий "ПСЖ" Неймар близок к продлению контракта с парижским клубом, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Сторонам осталось согласовать последние детали. 29-летний бразилец подпишет контракт до конца июня 2026 года.
В сезоне-2020/21 Неймар провел 18 матчей, на его счету 13 голов и 6 результативных передач.
Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.
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