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Неймар согласовал условия контракта с ПСЖ

Франция
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Неймар согласовал условия контракта с ПСЖ

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Нападающий "ПСЖ" Неймар близок к продлению контракта с парижским клубом, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Сторонам осталось согласовать последние детали. 29-летний бразилец подпишет контракт до конца июня 2026 года.

В сезоне-2020/21 Неймар провел 18 матчей, на его счету 13 голов и 6 результативных передач.

Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.

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В статье: ПСЖ Фабрицио Романо
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