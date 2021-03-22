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Почеттино заявил, что у него план, как оставить лидера в составе ПСЖ

Франция
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И не отдать в "Реал"

Почеттино заявил, что у него план, как оставить лидера в составе ПСЖ

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Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе может остаться в парижском клубе. У главного тренера Маурисио Почеттино есть план, как убедить вингера остаться.

Парижане понимают, что Мбаппе если и покинет клуб, то только в статусе свободного агента, так как сумму его трансфера никто себе не сможет позволить.

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Поэтому, сообщает Marca, они намерены убедить его продлить контракт. Вероятно, это будет один из крупнейших контрактов в истории футбола, если ПСЖ удастся его убедить.

Также "Реал" почти наверняка приобрел бы Мбаппе, если бы не финансовые потери из-за коронавирус. Но пока не может себе этого позволить.

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В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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