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Почеттино заявил, что у него план, как оставить лидера в составе ПСЖ
И не отдать в "Реал"
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Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе может остаться в парижском клубе. У главного тренера Маурисио Почеттино есть план, как убедить вингера остаться.
Парижане понимают, что Мбаппе если и покинет клуб, то только в статусе свободного агента, так как сумму его трансфера никто себе не сможет позволить.
Поэтому, сообщает Marca, они намерены убедить его продлить контракт. Вероятно, это будет один из крупнейших контрактов в истории футбола, если ПСЖ удастся его убедить.
Также "Реал" почти наверняка приобрел бы Мбаппе, если бы не финансовые потери из-за коронавирус. Но пока не может себе этого позволить.
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