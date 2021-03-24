Скандалы с Фергюсоном, суд ФИФА, разные сборные и одинокая мама. История братьев Погба

Вторая часть серии материалов о братьях будет посвящена семейству Погба: эксцентричные, интересные, драйвовые, зажигательные и немного скандальные. Предыдущий раздел о Люке и Тео Эрнандесах можно посмотреть здесь .

Семейное происхождения

Большая часть фанатов знает самого звездного игрока из этого семейства - Поля, однако у его матери еще два сына-футболиста: Матиас и Флорантен. Три классических француза современности: темнокожие и с африканскими корнями. Более того, двое из них родились не на европейском континенте, а в Гвинее, откуда родом мать Йо Йориба и отец Фассу Антуан. Поль - самый младший в семье, а Флорантен и Матиас - близнецы, которые появились на свет в августе 1990 года в столице Гвинеи городе Конакри.

Первым искать лучшей жизни поехал глава семейства, а потом еще и тройка членов семьи присоединились к нему во Франции. Вскоре, в марте 93-го, под Парижем в местечке Ланьи-сюр-Марн на свет появился их третий первенец - Поль Лабиль Погба.

Братья жили в достаточно хорошем районе недалеко от столицы Франции, но все равно в детстве стали свидетелями беспорядков, которые организовывали иммигранты из-за притеснений их прав. Наркоторговцы пытались затянуть в свои ряды всех мальчиков округа, однако мать очень хорошо воспитывала своих сыновей и всегда их оберегала от негативного ​​влияния. Заметим, что делала это сама, ведь она с отцом развелась в 96-м году. Правда, Фассу Антуан мог видеться со своими сыновьями.

Первые шаги в футболе

Главным проводником в мир игры миллионов для мальчишек стал как раз их папа:

"Я сам был футболистом. К сожалению, я играл ниже желаемого уровня. Я с самого рождения сыновей хотел, чтобы они играли в лучших командах. Я привил им жесткую дисциплину, когда они были еще детьми. Более того, они тренировались со старшими за них детьми, чтобы повысить свой уровень", - сказал Фассу.

Поль имел особую связь с отцом и очень сильно любил его, несмотря на то, что тот покинул маму. Все трое стали зависимыми от футбола и знали, что свяжут с этим видом спорта всю свою жизнь.

Впервые Поль прошел просмотр в возрасте семи лет, вступив в академию "Руасси-ан-Бри". Похожие футбольные школы занимаются с молодыми талантами и готовят их для футбольных клубов. Кстати, "Руасси" получила 300 тыс евро (0,25%) из суммы трансфера полузащитника из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". Там он провел шесть лет, а потом еще один сезон в похожей академии - Торси (будучи там капитаном команды), откуда в 2007-м перешел в "Гавр".

В этом же году Флорантен и Матиас тоже сменили клуб. Они занимались в похожих с Полем академиях и получили возможность испытать себя за рубежом. Братья присоединились к "Сельте", в которой провели два года. Причиной их ухода из испанского клуба стал языковой барьер. По возвращении во Францию ​​произошло историческое событие: близнецы, которые были вместе с рождения, разъединились. Флорантен стал игроком "Седана", а Матиас - "Кемпера", команд из низших лиг.

Кстати, мать братьев называют "Супер мамой", ведь она постоянно ездила между Виго и Гавром (1550 км расстояния), чтобы видеться со своими сыновьями. Можно себе представить, насколько непросто ей было как в бытовом, так и психологическом плане.

Скандал с переходом в "Манчестер Юнайтед" и начало карьеры в Англии

"Гавр" был для Поля важнейшим периодом в юношеской карьере. Он стал капитаном не только одной из лучших команд в молодежной лиге, но и "шкипером" юношеской сборной Франции. Все благодаря его лидерским качествам и более зрелой от сверстников игре (а отец то был прав, когда заставлял тренироваться со старшими). Эти успехи молодого футболиста должны были заставить топовые европейские клубы обратить внимание на него. После этого и случился переход Поля в академию "Манчестер Юнайтед" в июле 2009-го.

"Гавру" не понравился такой ход ни от английского клуба, ни от самого игрока. Причина проста: французы не получили компенсацию за Поля. На своем официальном сайте "Гавр" раскритиковал поведение "МЮ" и молодого футболиста и даже угрожал подать иск в соответствующие органы в ФИФА. Тогдашний президент "моряков" Жан-Пьер Лувель заявил, что "красные дьяволы" подарили матери игрока 100 тыс евро и дом. В ответ разъяренный наставник "маникунианцев" Алекс Фергюсон подал в суд. Через некоторые время англичане выиграли дело, результат которого был подтвержден ФИФА. Так что официально переход состоялся по всем правилам. Согласны все, кроме Лувеля.

Начал Поль в команде U-18, где сразу играл в основном составе. Футболист ранее отмечал, что легендарный полузащитник "красных дьяволов" Пол Скоулз был его наставником, и именно он помог молодому французу развить навыки видения поля и технику работы с мячом. Со временем Поль себя зарекомендовал и отправился в первую команду "Манчестер Юнайтед".

Схватка и скандал с Алексом Фрегюсоном

Дебютировал полузащитник за основу "маникунианцев" в сентябре 2011 в матче Кубка Лиги против "Лидса". В том сезоне на его счету было всего 225 минут в семи поединках (три из которых в АПЛ).

"Сэр Алекс верил в меня, но не использовал меня, поскольку, по его мнению, я был слишком молод. Для меня должно было прийти время, как и для других талантов. Однако мое терпение было исчерпано, когда он решил поставить в центр полузащиты правого защитника Рафаэля, в то время как никаких опций кроме меня не было на это место в составе. Я сказал Фергюсону, что я готов выйти на поле и показать все, что могу. Но он не послушал меня", - вспоминает Погба-младший.

Фергюсон после матча наказал Поля. Тогда еще молодой парень плакал в кабинете шотландца из-за нехватки игровой практики. Сэр Алекс разозлился и отправил Поля тренироваться самостоятельно.

"Ювентус" и дисквалификация

Этот инцидент стал толчком к уходу из клуба-мечты. Поль решил не подписывать новый контракт с "маникунианцами", а перешел на правах свободного агента в 2012-м в "Ювентус", где сразу с первого сезона стал одним из основополагающих игроков команды. Хавбек вспоминает, что Сэр Алекс еще долго не мог отойти от этого:

"Фергюсон мне звонил через три недели после перехода. Он меня высмеивал в течение 25 минут. Еще больше поразило то, что он направил моего кумира Пола Скоулза против меня. Сэр Алекс еще раз повторил, что я не подхожу "Манчестер Юнайтед". Он обвинил меня в неуважении к команде".

Реинкарнация для Поля. В первом же сезоне он провел 37 матчей и стал игроком основы в команде Карреры, Алессио, а затем Антонио Конте. Кроме хорошего старта француз запомнился странной выходкой. В матче 35-го тура против "Палермо" хавбек плюнул в своего соперника и за это был удален, несмотря на его извинения. За тот инцидент Поля "наградили" трехматчевой дисквалификацией.

В общем футболист провел в составе туринцев четыре замечательных сезона, завоевав восемь трофеев. В 2016-м случился самый рекордный на то время трансфер: Поля купил его же родной клуб за 105 млн евро. Конте сумел отпустить игрока, "Ювентус" заработал, но выиграл ли от этого сам футболист, несмотря на де-юре отсутствие Фергюсона в тренерском штабе? Наверное, даже сам Погба не ответит. Разве что это можно понять по и его нынешних словах, и высказываниях его агента Мино Райола.

"Манчестер Юнайтед". Возвращение

Без шотландского наставника можно было вернуться в английский клуб. Моуриньо очень хотел получить хавбека в свои ряды и перед сезоном даже строил схемы вместе с французом в них, хотя Поль был еще игроком "Ювентуса". После своего возвращения за четыре сезона команда завоевала всего три трофея. Погба пришел, чтобы стать Скоулзом для "маникунианцев", однако вряд ли это можно сделать без "Видичей", "Фердинандов", "Гиггзов" и "Эвра".

У близнецов дела шли хуже

Старшие братья были куда менее звездные за младшего. Флорантен поиграл пять сезонов за "Сент-Этьен" (пересекался с "Днепром"), а также в составе "Генчлерберлиги" и "Атланты". Сейчас снова вернулся во Францию ​​и выступает за "Сошо". Кстати, в составе "Сент-Этьена" Фло провел наибольшее количество матчей в своих карьере среди всех клубов - 99. Он не стал сразу железным игроком основы и опорой центра защиты, однако высоко котировался в достаточно сильной по французским меркам команде.

А карьеру Матиаса можно описать одним словом: "Что?". Он сменил множество клубов, однако не закрепился ни в одном из них, да еще и уровень этих коллективов был низкими. "Крю", "Пескара", "Кроули", "Партик", "Спарта Р", "Тур", "Сьюдад", "Льорка", "Расинг Мурсия" и "Табор Сежана" - вот перечень мест работы Матиаса. В семи странах он пробовал свои силы, а пока поселился в Словении. Кстати, выступает он на позиции центрального нападающего.

Братья родные, но сборные разные

В выборе стран, за которые выступают братья, огромную роль сыграл собственно уровень игроков. Он позволил Полю не возвращаться к своему коренному гражданству, а выбрать то, которое ему родное из-за страны рождения, а не происхождение. А вот Флорентино и Матиас решили все-таки играть за Гвинею. На счету первого 20 матчей за сборную, а второй провел всего пять поединков. Отметим что Гвинея сейчас 72-я в рейтинге FIFA.

У Поля, понятное дело, и здесь дела идут куда лучше. За Национальную команду Франции на его счету 10 голов и восемь ассистов в 75 поединках. Вместе с "галльскими петухами" он дошел до финала ЧЕ 2016 и победил на ЧМ 2018, став одним из основоположников триумфа. Вот такую ​​мотивационную речь полузащитник сказал перед финальным матчем.

Добрые дела

Благотворительность занимает большую часть в жизни Поля:

"Моя мечта - помогать людям в Африке. Мне хотелось бы построить что-то - возможно, тренировочный центр для молодых ребят".

Он помог многим африканским детям сделать операции вместе с Месутом Озилом, а также проводил благотворительный матч против фонда Хуана Куадрадо, для того чтобы помочь колумбийским малышам. Красный Крест тоже не остался без финансовой поддержки француза. Заметим, что эту благотворительность он делал еще до основания "Pogba Foundation" в 2017-м.

Эксцентричность

Братья любят выделяться. Даже только их постоянные изменения прически об этом говорят. Но все равно они остаются дружелюбными и приветливыми ко всем. Одноклубники Поля выделяют его как постоянного шутника и того, кто может всегда поднять им настроение. Друг хавбека Джейсси Лингард всегда имел надежное плечо для шуток во времена выступлений в "МЮ".

Дружная семья

В мае 2017 года в возрасте 79 лет умер папа братьев Фассу Антуан. Перед его смертью Поль добился того, чтобы родители снова были вместе. Фассу последние годы своей жизни сильно болел, и такая поддержка от близких была для него чрезвычайно важна. Поль даже научил отца делать свое празднования "Деб" незадолго до ухода Погба-старшего на тот свет.

Флорантен и Матиас точно не завидуют Полю. Они трое - лучшие друзья, братья и основатели благотворительного фонда "Pogba Foundation". Для самого младшего семья - это самое главное в жизни:

"Со мной всегда три фотографии: флага Гвинеи, флага Франции и моей семьи", - сказал Поль.

Братья всегда весело проводят время и находятся рядом в самые важные моменты жизни. Для их описания футбольного бытия точно подходит фраза: "Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак". Роли расставьте самостоятельно.

А вот в жизни у них нет высших, лучших, худших. Они одинаковы. И все одинаково кайфуют.

Фото: Lifebogger.com