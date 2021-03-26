Главный тренер-"долгожитель" топ-5 лиг Европы покидает свой клуб

53-летний Стефан Мулен по окончании сезона уйдет из "Анже". Он тренирует главную команду этого клуба с 22 июня 2011 и срок пребывания на посту главного тренера является самым длинным в Лиге 1 среди всех действующих наставников не только чемпионата Франции, а всех топ-5 лиг Европы (после него на втором месте Диего Симеоне, который руководит "Атлетико" с декабря 2011-го).

Я решил уйти в конце сезона. Переживаю этот сезон очень тяжело. Принял решение перед матчем против "Метца" (3 марта, счет 1:0). Я живу с этой мыслью уже некоторое время. Объявления моего решения позволит клубу спокойно подготовиться к следующему сезону. Это сугубо мое решение.

Игроков "Анже" сообщили о предстоящем увольнении главного тренера за несколько минут до официального объявления после утренней тренировки. В четверг, 25 марта, Мулен об идее увольнения рассказал руководству клуба, отмечает L'Equipe.

Стефан Мулен был игроком "Анже" в 1984-1990 годах, затем возглавлял дублеров (2005-2011) и с 2011-го руководит первой командой. Под его руководством "Анже" вышел в Лигу 1 в 2015 году, занял тогда 9 место в Лиге 1. Клуб также вышел в финал Кубка Франции в 2017 году (0:1 против ПСЖ). К этому времени под руководством Стефана Мулена "Анже" провел 398 поединков, одержал 149 побед, 106 ничьих и потерпел 143 поражения во всех соревнованиях.

Накануне разгорелся скандал вокруг президента "Анже" Саида Шабана, которого обвиняют в сексуальном насилии, был уволен гендиректора Оливье Пико, а совсем недавно в клубе были снижены зарплаты из-за экономического кризиса.

"Анже" занимает 10 позицию в турнирной таблице Лиги 1. Впереди у команды Мулена домашний поединок с "Монпелье" 4 апреля.