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Мбаппе: В молодежных командах меня критиковали - я забивал мало и выпендривался

Франция
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Килиан изменил манеру игры

Мбаппе: В молодежных командах меня критиковали - я забивал мало и выпендривался

PSG / Автор неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе поделился мыслями насчет выступлений в молодежных командах.

"На протяжении долгого времени в молодежных командах меня критиковали за то, что я забивал недостаточно много, и за то, что я выпендривался. В современном футболе требуются голы, а чтобы забивать, надо отрабатывать определенные движения на тренировках.

Когда ты упал, никто тебе подняться не поможет. Надо быть морально сильным и делать все для того, чтобы убедить себя – ты можешь сдвигать горы", – рассказал француз.

В нынешней кампании французской Лиги 1 22-летний форвард провел 25 матчей и записал на свой счет 20 забитых мячей.

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В статье: Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
PSG

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