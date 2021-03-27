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Мбаппе: В молодежных командах меня критиковали - я забивал мало и выпендривался
Килиан изменил манеру игры
PSG / Автор неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе поделился мыслями насчет выступлений в молодежных командах.
"На протяжении долгого времени в молодежных командах меня критиковали за то, что я забивал недостаточно много, и за то, что я выпендривался. В современном футболе требуются голы, а чтобы забивать, надо отрабатывать определенные движения на тренировках.
Когда ты упал, никто тебе подняться не поможет. Надо быть морально сильным и делать все для того, чтобы убедить себя – ты можешь сдвигать горы", – рассказал француз.
В нынешней кампании французской Лиги 1 22-летний форвард провел 25 матчей и записал на свой счет 20 забитых мячей.
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