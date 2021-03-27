Люка Эрнандес: Украина очень хорошо играла в свой футбол. Низкий блок окупился

Защитник национальной сборной Франции Люка Эрнандес подвел итоги ничьи с Украиной в матче отбора на ЧМ-2022.

"Мы все были разочарованы. Мы хотели начать 2021-й с победы, провести эти матчи лучшим образом. Украина очень хорошо играла в свой футбол, нам было трудно создать опасность у их ворот. Когда они сравняли счет, стало еще сложнее. Низкий блок Украины окупился.

Нам не хватило креативности и мобильности. Мы недостаточно вскрывали защиту. Но все команды будут стараться закрыться против нас", – рассказал Эрнандес.