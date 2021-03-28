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Дембеле забил за Францию впервые с июня 2018 года
Усман поразил ворота Казахстана
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 2-го тура группы D отбора на Чемпионат мира 2022 сборная Франция на выезде
Первый гол французов в этом поединке забил вингер каталонской "Барселоны" Дембеле - Усман поразил ворота хозяев поля на 19-й минуте встречи.
Этот забитый мяч стал для 23-летнего футболиста первым с 1-го июня 2018-го года за национальную сборную Франции. Тогда Дембеле забил Италии в товарищеском поединке.
В нынешней кампании на клубном уровне Усман Дебмеле провел 35 матчей, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи.
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