Дембеле забил за Францию впервые с июня 2018 года

В матче 2-го тура группы D отбора на Чемпионат мира 2022 сборная Франция на выезде уверенно обыграла команду Казахстана со счетом 2:0.

Первый гол французов в этом поединке забил вингер каталонской "Барселоны" Дембеле - Усман поразил ворота хозяев поля на 19-й минуте встречи.

Этот забитый мяч стал для 23-летнего футболиста первым с 1-го июня 2018-го года за национальную сборную Франции. Тогда Дембеле забил Италии в товарищеском поединке.

В нынешней кампании на клубном уровне Усман Дебмеле провел 35 матчей, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи.