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Мбаппе отказался ехать на Олимпиаду

Франция
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Игрок поразмышляет над своим будущим

Мбаппе отказался ехать на Олимпиаду

Sky Sports

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение пропустить Олимпиаду, пишет Le Parisien 29 марта.

По данным источника, 22-летний форвард сыграет на Евро-2020, после чего обдумает свое будущее и, что не исключено, сменит клуб.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 25 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 6 результативных передач.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе
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