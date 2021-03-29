Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе отказался ехать на Олимпиаду
Игрок поразмышляет над своим будущим
Sky Sports
Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение пропустить Олимпиаду, пишет Le Parisien 29 марта.
По данным источника, 22-летний форвард сыграет на Евро-2020, после чего обдумает свое будущее и, что не исключено, сменит клуб.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 25 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 6 результативных передач.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В сборной Казахстана зафиксирована вспышка COVID-19 перед игрой с Украиной
- Таки вперед в прошлое? Акценты зрителя на игре Украины с Финляндией
- Бущан: Я сказал Миколенко, чтобы мяч скидывал мне - этим я его запутал
- Ничто не выдает брата Ман Сити: объясняем, кто купил главного таланта Руха
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...