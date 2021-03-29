Мбаппе отказался ехать на Олимпиаду

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение пропустить Олимпиаду, пишет Le Parisien 29 марта.

По данным источника, 22-летний форвард сыграет на Евро-2020, после чего обдумает свое будущее и, что не исключено, сменит клуб.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 25 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 6 результативных передач.