Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лион продлил контракт с 33-летним защитником
Марсело проведет ещё два сезона в французском клубе
"Лион" продлил контракт с защитником Антониу Марселу. Новое соглашение с 33-летним бразильцем рассчитано до 2023 года, пишет официальный сайт французской команды 30 марта.
Марселу выступает за "Лион" с 2017 года, когда переехал во Францию из Турции, где выступал за "Бешикташ".
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 27 матчах в чемпионате Франции, в которых забил 2 гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Известна заявка сборной Казахстана на матч с Украиной
- Гасперини объяснил, какую опасность в себе нес выход Коваленко на замену
- Неудача молодежки, возвращение Степаненко, уход Агуэро из Сити. Главные новости за 29 марта
- Кухаревич: На то мы и играем в футбол, чтобы нас приглашали в европейские клубы
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...