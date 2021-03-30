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Лион продлил контракт с 33-летним защитником

Франция
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Марсело проведет ещё два сезона в французском клубе

Лион продлил контракт с 33-летним защитником

Новина українською

"Лион" продлил контракт с защитником Антониу Марселу. Новое соглашение с 33-летним бразильцем рассчитано до 2023 года, пишет официальный сайт французской команды 30 марта.

Марселу выступает за "Лион" с 2017 года, когда переехал во Францию из Турции, где выступал за "Бешикташ".

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 27 матчах в чемпионате Франции, в которых забил 2 гола.

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В статье: Лион Марсело Антонио
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