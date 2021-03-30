ПСЖ отпустит атакующего полузащитника свободным агентом

Немецкий атакующий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер в летнее трансферное окно покинет команду.

27-летний футболист уйдет на правах свободного агента, ведь тогда завершится его контракт, пишет журналист Николо Скира в Твиттере.

Юлиан выступает за ПСЖ с 2017 года. Вместе с командой он по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Франции, а также дважды принимал кубок лиги и Кубок Франции.

В этом сезоне Дракслер сыграл 18 матчей в Лиге 1, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.