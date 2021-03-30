Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ отпустит атакующего полузащитника свободным агентом
Контракт не продлили
Немецкий атакующий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер в летнее трансферное окно покинет команду.
27-летний футболист уйдет на правах свободного агента, ведь тогда завершится его контракт, пишет журналист Николо Скира в Твиттере.
Юлиан выступает за ПСЖ с 2017 года. Вместе с командой он по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Франции, а также дважды принимал кубок лиги и Кубок Франции.
В этом сезоне Дракслер сыграл 18 матчей в Лиге 1, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Без ВАР – как без рук. Эксперты раскритиковали решение Монзуль, принятое в матче отбора ЧМ-2022
- Роналдо извинился перед всеми матерями за свою неординарную стрижку перед ЧМ-2002
- Караваева предложили турецкому Трабзонспору - источник
- Мбаппе отказался ехать на Олимпиаду
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...