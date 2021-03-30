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ПСЖ отпустит атакующего полузащитника свободным агентом

Франция
(1 голосов)

Контракт не продлили

ПСЖ отпустит атакующего полузащитника свободным агентом

Новина українською

Немецкий атакующий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер в летнее трансферное окно покинет команду.

27-летний футболист уйдет на правах свободного агента, ведь тогда завершится его контракт, пишет журналист Николо Скира в Твиттере.

Юлиан выступает за ПСЖ с 2017 года. Вместе с командой он по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Франции, а также дважды принимал кубок лиги и Кубок Франции.

В этом сезоне Дракслер сыграл 18 матчей в Лиге 1, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.

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В статье: Юлиан Дракслер ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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