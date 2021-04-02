Для минимизации рисков: Пари Сен-Жермен снизит цену на Килиана Мбаппе

Боссы "ПСЖ" действительно обеспокоены затянувшимися переговорами с нападающим Килианом Мбаппе по поводу продления трудового договора.

Тем не менее, руководство уже смирилось с тем, что француз покинет клубом летом. Текущее соглашение Мбаппе с "ПСЖ" действует до 2022 года – гранд Лиги 1 рискует потерять свой актив бесплатно. По информации Marca и Le Parisien, парижане готовы снизить цену на 22-летнего лидера своей команды – до 120-150 миллионов евро с 200 миллионов.

В текущем сезоне французский форвард сыграл в 36 матчах за "ПСЖ" (30 голов и 9 результативных передач).