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Для минимизации рисков: Пари Сен-Жермен снизит цену на Килиана Мбаппе

Франция
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В чем причина?

Для минимизации рисков: Пари Сен-Жермен снизит цену на Килиана Мбаппе

BelGoal

Новина українською

Боссы "ПСЖ" действительно обеспокоены затянувшимися переговорами с нападающим Килианом Мбаппе по поводу продления трудового договора.

Тем не менее, руководство уже смирилось с тем, что француз покинет клубом летом. Текущее соглашение Мбаппе с "ПСЖ" действует до 2022 года – гранд Лиги 1 рискует потерять свой актив бесплатно. По информации Marca и Le Parisien, парижане готовы снизить цену на 22-летнего лидера своей команды – до 120-150 миллионов евро с 200 миллионов.

В текущем сезоне французский форвард сыграл в 36 матчах за "ПСЖ" (30 голов и 9 результативных передач).

Читайте такжеМбаппе готов продлить контракт с ПСЖ, если в нём будет пункт о трансфере в Реал

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca

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