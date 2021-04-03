  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Рабьо может стать игроком Барселоны
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рабьо может стать игроком Барселоны

Франция
(1 голосов)

Агент игрока ведет переговоры с испанским клубом

Рабьо может стать игроком Барселоны

Новина українською

Французский полузащитник “Ювентуса” Адриан Рабьо может продолжить карьеру в испанской Примере.

По информации источника, туринский клуб не будет препятствовать продаже 26-летнего полузащитника следующим летом. В настоящий момент агент Рабьо ведет переговоры с "Барселоной".

Соглашение Адриана с "Ювентусом" действует до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне француз забил 3 мяча и отдал 2 голевых паса в 35 матчах. По данным Transfermarkt, сейчас цена игрока составляет 32 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Адриен Рабио Ювентус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.04.2021 в 16:48
Информация не соответствует действительности. Это нужно обладать незаурядной фантазией, чтоб придумать такую чушь. У человека контракт с Ювентусом до 2023 года, Барса рассматривает только тех, кого можно взять бесплатно. И на позицию в центре поля у Барсы перебор игроков.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...