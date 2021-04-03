Рабьо может стать игроком Барселоны

Информация не соответствует действительности. Это нужно обладать незаурядной фантазией, чтоб придумать такую чушь. У человека контракт с Ювентусом до 2023 года, Барса рассматривает только тех, кого можно взять бесплатно. И на позицию в центре поля у Барсы перебор игроков.