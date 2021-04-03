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Рабьо может стать игроком Барселоны
Агент игрока ведет переговоры с испанским клубом
Французский полузащитник “Ювентуса” Адриан Рабьо может продолжить карьеру в испанской Примере.
По информации источника, туринский клуб не будет препятствовать продаже 26-летнего полузащитника следующим летом. В настоящий момент агент Рабьо ведет переговоры с "Барселоной".
Соглашение Адриана с "Ювентусом" действует до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне француз забил 3 мяча и отдал 2 голевых паса в 35 матчах. По данным Transfermarkt, сейчас цена игрока составляет 32 млн евро.
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Источник:Calciomercato
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.04.2021 в 16:48
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