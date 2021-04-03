Пари Сен-Жермен - Лилль 0:1. Неуравновешенный Неймар, месть и гарантированная интрига

О том, что нынешний сезон во Франции может быть уникальным, отмечали неоднократно. Впрочем, скептики все равно убеждены, что на финише на вершине будет привычная фигура, которая преобладает на голову всех - мощный в финансовом и кадровом плане "Пари Сен-Жермен". Но есть "Лилль", который отвечает им максимально прагматичным стилем, способным нарушить гегемонию столичного клуба.

С другой стороны, возможно, сейчас мысли "Пари Сен-Жермен" заняты Лигой Чемпионов, где их ждет реванш с "Баварией". А возможно, команда Почеттино просто потеряла форму - по крайней мере, после той феерии, которую она устраивала на Камп Ноу, пока не осталось и следа. Как всегда, ПСЖ владел большим территориальным преимуществом, но это не означало, что хозяева достаточно угрожали воротам Мика Меньяна. Хотя на финише статистика и насчитала полтора десятка ударов у парижан. И это при том, что атака ПСЖ вышла почти в оптимальном составе - Неймар в роли свободного художника, Мбаппе и Ди Мария на крыльях, Кин на острие.

"Лилль" четко придерживался своего плана, терпел и ждал своего шанса. Первый такой подвернулся в середине первого тайма, когда Джонатан Дэвид с паса Иконе с помощью рикошета вогнал мяч под перекладину. Собственно, это был единственный момент догов до 79-й минуты, когда Бурак Йылмаз, который вышел на замену, должен был снимать вопрос о победителе, но пробил слишком прямолинейно и Навас ПСЖ спас.

А вот партнеры костариканца подвели, Неймар вообще игру не доиграл, получив на 90-й минуте вторую желтую карточку (правда, у "Лилля" в том эпизоде ​​тоже случилось удаление - ушел с поля Джалло, который сыграл очень-очень сильно). В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "Лилля", который укрепился на первом месте, оторвавшись от ПСЖ на три очка. Команда Кристофа Гальтье отказывается погружаться в кризис, да еще и эффектно отомстила за недавнее поражение от ПСЖ в Кубке. Ну а парижанам наверняка будет тревожно накануне встречи с "Баварией", даже с учетом отсутствия Роберта Левандовского.

Чемпионат Франции. 31-й тур

Париж. Стадион: "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" - "Лилль" 0:1

Гол: Джонатан Дэвид 20

"Пари Сен-Жермен": Навас - Кимпембе, Керер (Дагба 64), Маркиньос, Паредес, Ди Мария, Неймар, Гуйе (Алькантара 71), Кин (Дракслер 64), Диалло (Баккер 64), Мбаппе

"Лилль": Меньян - Джало, Ботман, Фонте, Дэвид (Веа 35), Иконе ( Брадарич 90+2), Бамба, Андре, Мандава, Сумаре, Саншеш (Йылмаз 73)

Предупреждения: Паредес 17, Гуйе 19, Неймар 48, Диалло 57, Мбаппе 85 - Фонте 4, Джало 36, Андре 87

Удаления: Неймар 90 - Джало 90+1