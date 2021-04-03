Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Лион потерял очки в матче с Лансом
"Ткачи" потеряли очки в борьбе за зону ЛЧ
Фото – La Voix du Nord, автор – LUDOVIC MAILLARD
Лига 1, 31-й тур
3 апреля. Ланс, "Боллар-Делелис"
"Ланс" – "Лион" 1:1
Голы: Клосс (65) – Пакета (81)
"Ланс": Лека – Фортеш (Боура, 66), Баде, Гради – Айдара, Каюзак, Дукуре, Клосс (Мишлен, 76) – Фофана – Сотока (Банза, 76), Какута
"Лион": Лопеш – Корне (Бар, 77), Денайер, Марсело, Дюбуа (Де Шильо, 59) – Пакета, Мендес (Слимани, 70), Гимараэс (Какере, 59) – Токо-Экамби, Депай, Кадевере (Шерки, 76)
Предупреждения: Фортеш (6), Сотока (70), Мишлен (87) – Гимараэс (7), Депай (48), Де Шильо (79)
Удаление: Слимани (90)
"Лион" потерял важные очки в матче с "Лансом", позволив "Монако" обойти себя в борьбе за лигочемпионовскую тройку.
Команда Руди Гарсии имела шанс сравняться с "Пари-Сен Жермен" после их сегодняшнего фиаско от "Лилля", но "ткачи" не сумели конвертировать своё позиционное преимущество и постоянный контроль мяча в острые моменты.
После блеклого первого тайма соперники обменялись голами во втором тайме. На мяч Жонатана Клосса "Лион" ответил шикарным ударом Лукаса Пакета в падении.
Руди Гарсия бросил в бой второго форварда Ислама Слимани, надеясь вырвать победу, но алжирец вместо создания опасности у чужих ворот заработал удаление.
Популярное сейчас
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Яремчук: Динамо меня выбросило на улицу, поэтому переход в Шахтер для меня - не табу
- Нечеловеческие условия и суицид рабочих: футбольный мир протестует против ЧМ в Катаре
- Может помочь удержать Месси: Агуэро хочет перейти в Барселону, однако Куман ждет другого игрока
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Капитан Арсенала пришел на тренировку в образе популярного рэпера. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:17 Прогнозы на футбол Битва за чемпионство. ПСЖ – Лилль. Прогноз на матч Лиги 1 на 03.04.2021
- 21:41 Зарубежные Кубок Франции. 1/16 финала. Лион, Монпелье и Метц прошли дальше, Ред Стар выбил Ланс
- 08:44 Украинские Один из трех украинцев принял участие в спарринге бельгийского Гента с французским Лансом