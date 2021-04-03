Лига 1. Лион потерял очки в матче с Лансом

Лига 1, 31-й тур

3 апреля. Ланс, "Боллар-Делелис"

"Ланс" – "Лион" 1:1

Голы: Клосс (65) – Пакета (81)

"Ланс": Лека – Фортеш (Боура, 66), Баде, Гради – Айдара, Каюзак, Дукуре, Клосс (Мишлен, 76) – Фофана – Сотока (Банза, 76), Какута

"Лион": Лопеш – Корне (Бар, 77), Денайер, Марсело, Дюбуа (Де Шильо, 59) – Пакета, Мендес (Слимани, 70), Гимараэс (Какере, 59) – Токо-Экамби, Депай, Кадевере (Шерки, 76)

Предупреждения: Фортеш (6), Сотока (70), Мишлен (87) – Гимараэс (7), Депай (48), Де Шильо (79)

Удаление: Слимани (90)

"Лион" потерял важные очки в матче с "Лансом", позволив "Монако" обойти себя в борьбе за лигочемпионовскую тройку.

Команда Руди Гарсии имела шанс сравняться с "Пари-Сен Жермен" после их сегодняшнего фиаско от "Лилля", но "ткачи" не сумели конвертировать своё позиционное преимущество и постоянный контроль мяча в острые моменты.

После блеклого первого тайма соперники обменялись голами во втором тайме. На мяч Жонатана Клосса "Лион" ответил шикарным ударом Лукаса Пакета в падении.

Руди Гарсия бросил в бой второго форварда Ислама Слимани, надеясь вырвать победу, но алжирец вместо создания опасности у чужих ворот заработал удаление.