Лига 1. Дубль Дольберга принёс Ницце победу над Нантом, Бордо остался в шаге от эпичного камбека

Лига 1. 31-й тур

Анже, "Стад Жан Буин"

"Анже" – "Монпелье" 1:1

Голы: Баокен (72) – Мавидиди (47)

"Монпелье" в последнее время зачастил с ничьими – это уже их четвертая в пяти последних турах. После сухого первого тайма команды обменялись голами во втором. Мавидиди вывел гостей вперед на старте второй половины, на что форвард "Анже" Баокен ответил мячом головой.

Нант, "Божуар"

"Нант" – "Ницца" 1:2

Голы: Туре (32) – Дольберг (11, пен, 29)

Команды очень резво начали матч. Открыл счёт в матче Каспер Дольберг уверенным ударом с пенальти на 11-й минуте. Хотя отдельных почестей заслужил Кефрен Тюрам, заработавший 11-метровый после шикарного сольного прохода.

К исходу получаса игры Дольберг оформил дубль, добив мяч в ворота после дальнего удара всё того же Тюрама-младшего. "Нант" после углового тут же отквитал один гол – отличился Туре. Но на большее хозяев до конца встречи не хватило.

Бордо, "Матмют Атлантик"

"Бордо" – "Страсбур" 2:3

Голы: Байсс (36), Хван (45+2, пен) – Коне (6), Диалло (21), Ажорк (30, пен)

"Страсбур" едва не растерял преимущество в три гола по ходу выездного матча с "Бордо". Сначала Коне открыл счёт в матче после подачи с углового. Диалло удвоил преимущество гостей, вновь забив головой.

После гола Ажорка с пенальти исход борьбы казался предрешенным, но "Бордо" неожиданно включился. Байссс вернул интригу на 36-й минуте, а точный удар с точки от Хвана и вовсе приблизил команду к камбеку. Хозяева отчаянно давили во втором тайме, но сравнять счёт так и не смогли.

Реймс, "Огюст Делон"

"Реймс" – "Ренн" 2:2

Голы: Диа (60), Конан (81) – Гирасси (75, пен, 83)

Удаление: Кассама ("Реймс)

Лорьян, "Стад дю Мустуар"

"Лорьян" – "Брест" 1:0

Гол: Абергель (45)