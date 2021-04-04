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Лига 1. Сент-Этьен одолел Ним в битве за выживание

Франция
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"Святые" теперь имеют солидный отрыв от зоны вылета

Лига 1. Сент-Этьен одолел Ним в битве за выживание

Фото – RMC Sport, автор неизвестен

Новина українською

Лига 1. 31-й тур

Ним, "Стад де Костьере"

"Ним" – "Сент-Этьен" 0:2

Голы: Хазри (23), Буанга (66)

Незабитый пенальти: Рипар (87)

"Ним": Рейне – Мелинг, Гусум (Гриансон, 73), Уэда, Алакуш (Бюрне, 59) – Кубас – Ферхат, Рипар, До (Дульевич, 73), Элиассон (Бенрау, 59) – Коне (Ариби, 83)

"Сент-Этьен": Грин – Трауко, Сиссе, Мукуди, Дебюши – Нейу (Муэффек, 64) – Буанга (Монне-Паке, 83), Аушиш (Гурна-Дуат, 83), Камара, Аби (Юссуф, 60) – Хазри (Амума, 59)

"Сент-Этьен" одержал важную выездную победу над "Нимом". Успех позволил "святым" оторваться от зоны вылета на 7 очков, что даёт им солидный задел на финише. "Ниму" же предстоит настоящее сражение за выживание – сейчас от спасительного 17-го места их отделяет 3 пункта.

Исход борьбы решили два шикарных лонгшота "Сент-Этьена" в каждом из таймов – в первой половине классных мяч положил Вахби Хазри, а во второй – Дени Буанга. Амума мог превзойти товарищей, забив в невероятно эффектном прыжке а-ля логотип Бундеслиги, но третий мяч был отменён из-за офсайда.

"Ним" мог вернуться в борьбу в конце встречи, но удар капитана "Олимпика" Рено Рипара с пенальти был отражён вратарём Грином. В итоге закономерное поражение "Нима", которого теперь ждёт ещё 7 битв до конца сезона за право выступать в Лиге 1.

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В статье: Сент-Этьен Ним Олимпик
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