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Лидер ПСЖ: Месси – с другой планеты. Было бы замечательно сыграть вместе с Лео в одной команде
Грезы Анхеля
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
Аргентинский вингер французского "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария прокомментировал слухи о потенциальном переезде капитана "Барселоны" Лионеля Месси в Париж. Цитирует экс-игрока "Реала" портал Goal.com.
"Отталкиваясь от того, что я видел на протяжении всей моей профессиональной карьеры, я считаю, что Лионель – с другой планеты. Было бы замечательно сыграть вместе с Месси в одной команде".
"Тем не менее, на данный момент он футболист "Барселоны", у него есть контракт. Посмотрим, что произойдет в будущем. Я много общаюсь с ним и всегда говорю ему, что главное – это его счастье и спокойствие его семьи".
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