  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лидер ПСЖ: Месси – с другой планеты. Было бы замечательно сыграть вместе с Лео в одной команде
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер ПСЖ: Месси – с другой планеты. Было бы замечательно сыграть вместе с Лео в одной команде

Франция
(1 голосов)

Грезы Анхеля

Лидер ПСЖ: Месси – с другой планеты. Было бы замечательно сыграть вместе с Лео в одной команде

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

Аргентинский вингер французского "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария прокомментировал слухи о потенциальном переезде капитана "Барселоны" Лионеля Месси в Париж. Цитирует экс-игрока "Реала" портал Goal.com.

"Отталкиваясь от того, что я видел на протяжении всей моей профессиональной карьеры, я считаю, что Лионель – с другой планеты. Было бы замечательно сыграть вместе с Месси в одной команде".

"Тем не менее, на данный момент он футболист "Барселоны", у него есть контракт. Посмотрим, что произойдет в будущем. Я много общаюсь с ним и всегда говорю ему, что главное – это его счастье и спокойствие его семьи".

Читайте такжеКуман – о Месси в ПСЖ: Нечестно так говорить о футболисте, который все еще выступает за Барселону

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Анхель Ди Мария Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...