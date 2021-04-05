Лидер ПСЖ: Месси – с другой планеты. Было бы замечательно сыграть вместе с Лео в одной команде

Аргентинский вингер французского "Пари Сен-Жермен" Анхель Ди Мария прокомментировал слухи о потенциальном переезде капитана "Барселоны" Лионеля Месси в Париж. Цитирует экс-игрока "Реала" портал Goal.com.

"Отталкиваясь от того, что я видел на протяжении всей моей профессиональной карьеры, я считаю, что Лионель – с другой планеты. Было бы замечательно сыграть вместе с Месси в одной команде".

"Тем не менее, на данный момент он футболист "Барселоны", у него есть контракт. Посмотрим, что произойдет в будущем. Я много общаюсь с ним и всегда говорю ему, что главное – это его счастье и спокойствие его семьи".