Падение с пьедестала и истерика Неймара. ПСЖ — Лилль 0:1. Обзор матча

В центральном матче тура Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" проиграл "Лиллю", вновь отпустив "догов" вперёд. Перед очной встречей команды шли нога в ногу, а парижане лидировали лишь по разнице мячей.

В середине тайма "Лилль" повёл в счёте благодаря усилиям Джонатана Дэвида, после чего обладатели лучшей защиты лиги предсказуемо закрылись. ПСЖ так и не сумел отыграться, а их главная звезда Неймар поддался нервам вместо того, чтобы решать исход встречи, заработав глупое удаление.

Чемпионат Франции. 31-й тур

Париж. Стадион: "Парк де Пренс"

"Пари Сен-Жермен" - "Лилль" 0:1

Гол: Джонатан Дэвид 20

"Пари Сен-Жермен": Навас - Кимпембе, Керер (Дагба 64), Маркиньос, Паредес, Ди Мария, Неймар, Гуйе (Алькантара 71), Кин (Дракслер 64), Диалло (Баккер 64), Мбаппе

"Лилль": Меньян - Джало, Ботман, Фонте, Дэвид (Веа 35), Иконе ( Брадарич 90+2), Бамба, Андре, Мандава, Сумаре, Саншеш (Йылмаз 73)

Предупреждения: Паредес 17, Гуйе 19, Неймар 48, Диалло 57, Мбаппе 85 - Фонте 4, Джало 36, Андре 87

Удаления: Неймар 90 - Джало 90+1