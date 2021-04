Прогресса нет, а Неймар только мешает: Мбаппе пора уходить из ПСЖ

Париж всегда занимал особое место в мировой культуре. В столице Франции прожигали жизнь и писали шедевры Хемингуэй, Джойс, Фицджеральд; там творили Пикассо и Дали; столетием раньше этот город вдохновлял Гюго, Дюма и Верлена. "Увидеть Париж и умереть", - емко резюмировал его сущность Илья Эренбург.

В футболе его афоризм непригоден - здесь все ровно наоборот. Молодые парни, гоняющие мяч на берегах Сены, понимают, что это отправная точка, а не финал их путешествия.

Кингсли Коман и Адриен Рабьо пошли на скандал, лишь бы уйти в более сильный чемпионат. А многим, как Рияду Марезу или Нголо Канте, в Париже даже не предоставили шанса - они засияли вопреки воле родного города.

Мбаппе повезло намного больше. Париж признал в нем родное дитя в 2018 году, когда Килиан выиграл для Франции чемпионат мира. С тех пор он купается в любви своей малой родины. На въезде в Бонди гостей встречает огромный баннер, на котором звезда "ПСЖ" уверяет, что в этом месте нет ничего невозможного.

Килиан побеждает в опросах на самого любимого футболиста Лиги 1; в 2019-м он выиграл голосование за лучшего игрока чемпионата, вдребезги разбив Неймара.

В общем, не удивляйтесь, что Мбаппе грустит, думая об уходе из "ПСЖ". Никому не хочется терять так много и так рано. Тем не менее, он обязан это сделать, ведь карьера важнее.

А она, на данный момент, зашла в тупик.

***

После матча Франция - Украина (1:1) мы гордились, что наша оборона съела Мбаппе. Эксперты указывали на умные ходы Шевченко и его штаба; важную роль Кривцова в подстраховке и все такое. Но уже через три дня Килиана съел Казахстан, а потом и Босния.

Три подряд плохие матчи за сборную - аномалия для лидера "ПСЖ", как и замена на 59-й минуте на Оливье Жиру. Последний раз Дидье Дешам менял его так рано в 2017 году против Люксембурга, когда Мбаппе был еще зелен и юн.

"Конечно, он не удовлетворен своей игрой. Килиан не был достаточно силен в матче с Украиной; в выездной игре с Казахстаном он предложил больше, но не хватило эффективности. Он хочет забивать и забивать. Не думаю, это влияет на него, просто у каждого может случиться удачная игра, а может наоборот", - защищает подопечного Дешам.

По ходу международной паузы он пробовал Килиана в разных позициях. Против Украины он играл левого вингера, но не преуспел в дриблинге и затерялся. С Боснией тренер выдвинул Мбаппе в нападение, но тот опять был пассивен и даже не реализовал выход на ворота.

29 - Ibrahim Sehic, Bosnia and Herzegovina's keeper, has made 29 touches in the first half against France, more than Kingsley Coman (27) or Kylian Mbappé (20). Strange. pic.twitter.com/8rM3sfqjUd — OptaJean (@OptaJean) March 31, 2021

Это заставило французских журналистов задуматься, прежде всего, о психологическом состоянии молодой звезды. Последнее время ходит много слухов вокруг его будущего, и Килиан сам их подогревает, откладывая продление контракта с "ПСЖ". Если верить L’Equipe, то Мбаппе хочет те же 36 млн евро в год, что зарабатывает Неймар. По старому договору он получает около 26 млн.

Но только ли в деньгах загвоздка? Странная фраза, брошенная Мбаппе журналистам в Сараево, заставляет в этом усомниться:

"Критика утомляет, когда вы играете за клуб в своей стране, в других странах все по-другому. Конечно, это сыграет роль в моем решении относительно моего будущего".

***

С тех пор СМИ каждый день куда-то отправляют Мбаппе, но чаще всего - в "Реал". В гости к Флорентино Пересу на днях наведались Мино Райола и отец Эрлинга Холанда, но AS уверяет, что если босс мадридцев и готов за кого-то выложить 150 млн в кризис, то только за Килиана.

У "Реала" сложная экономическая ситуация. Клуб набрал столько кредитов на реконструкцию "Сантьяго Бернабеу", что отдаст их не раньше, чем Пересу стукнет 106 лет. Тем не менее, отец "Галактикос" вынужден идти в атаку. Модричу и Рамосу уже по 35, Бензема и Марсело - по 33, даже Каземиро в упор приблизился к тридцатнику. "Реалу" нужен новый проект и новый вожак.

Kylian Mbappe, aged 13, in his bedroom - a shrine to his hero Ronaldo. Now, just 6yrs later, HE’S the new king of world football. The hero-worshipper becomes the hero. Amazing. pic.twitter.com/eRfzjBnMBc — Piers Morgan (@piersmorgan) July 1, 2018

В 2001-м таким стал Зидан, в 2009-м - Роналду. Килиан понимает, что эта задача как раз под него, но также осознает, что в Мадриде ему придется все начинать заново. Даже Криштиану поначалу жестко критиковали после каждой неудачи, а ведь он перебирался в Испанию в статусе победителя ЛЧ и обладателя ЗМ. У Мбаппе на клубном уровне пока только рекорды в "Лиге Фермеров", как в Европе величают французский чемпионат.

От этого он нервничает и злится. А когда Мбаппе зол, то становится посредственным игроком - из тех, которых под силу закрыть даже сборной Украины.

***

Это история не трех матчей, а всего сезона. Килиан забил 20 голов в Лиге 1, но провалил больше половины топ-поединков.

HEAD-TO-HEAD: Kylian Mbappe vs Erling Haaland



Only Robert Lewandowski has had a direct hand in more #UCL goals this season than Haaland (11) and Mbappe (9)



The combined age of the two strikers (40) is younger than that of the oldest #UCL player this season (Buffon - 42) pic.twitter.com/qn63qv4xTW — WhoScored.com (@WhoScored) March 11, 2020

Он был пассивен дома с "Монако" (0:2), дважды против "Лилля" (0:0 и 0:1), начисто провалился дома с "Лионом" (0:1); не отметился результативными действиями против "МЮ" и "Лейпцига" в ЛЧ; да и в ответке с "Барсой" его на поле считай не было.

То, что произошло на "Камп Ноу" - скорее, аномалия по меркам текущего сезона, в котором Мбаппе слишком часто имитирует присутствие на футбольном поле.

Это заметно по его статистике. Ни о каком прогрессе речь больше не идет. Мбаппе стал реже бить по воротам (2,9 удара против 4,4 в сезоне-2019/20); его показатели передач (30), пасов под удар (2,0), точность передач (80%) на месте уже третий год подряд. При этом Килиан вообще перестал работать на защиту - если год назад он совершал 0,4 отбора за 90 минут, а на ЧМ-2018 вообще 0,9, то в текущем сезоне лишь 0,1.

Показатели ожидаемых голов и ассистов у Мбаппе синхронно просели, особенно в плане передач. В прошлом сезоне его xA за 90 минут составил 0,63, а сейчас только 0,19.

С голами получше, но вопросы и здесь остаются: Мбаппе выдает 0,8 xG за 90 минут; год назад было 0,98, а в позапрошлом сезоне вообще 1,15.

Переводя на человеческий язык, Килиан стал реже оказываться в ситуациях, откуда можно забить или отдать на гол. И это при том, что Кавани ушел, а Икарди с Неймаром почти не вылезают из лазарета.

***

Ах да, Неймар. Даже пропустив 3 месяца из 6, он остается лицом проекта в Париже чисто из-за своей узнаваемости. Для клуба, чье предназначение быть витриной Катара в Европе, это решающий фактор.

"Наши роли были распределены изначально. Неймар – центр проекта "ПСЖ", а я здесь, чтобы помочь ему. Это правда, потому что я приехал в Париж совсем молодым игроком и мне нужно было сперва проявить себя", - признается Мбаппе.

В его словах чувствуется обида. За последние три года Неймар превратился в нового Пасторе, а Килиан забил больше 100 голов за клуб, но для боссов "ПСЖ" ничего не изменилось, и они предложили бразильцу новый контракт. Вне сомнений, на Мбаппе это тоже давит.

Взаимодействие суперзвезд зашло в глубокий тупик. За весь сезон они на двоих создали ровно один гол: в большинстве против "Монпелье".

Дыр-дыр, который бразилец предлагает Мбаппе, перестал проходить. На выходных с "Лиллем" они отдали друг на друга 15 пасов без какого-либо обострения. Все свои лучшие матчи звезды выиграли поодиночке: Килиан сам разбил "Барсу" и разнес на выезде "Лион" (4:2), а Неймар эффектно убрал с пути "Манчестер Юнайтед" (3:1).

Они больше не нужны друг другу. Это доказывают и результаты "ПСЖ": впервые с 2007 года Париж проиграл три кряду домашних матча в Лиге 1, поставив под сомнение очередное чемпионство. В таблице "ПСЖ" уже обогнал "Лилль", а "Монако" отстает только на один балл.

3 - Paris have lost each of their last three Ligue 1 home games, their longest run since September-October 2007 in the competition (3 also). Fallen ? #PSGLOSC pic.twitter.com/OkwTddsQpM — OptaJean (@OptaJean) April 3, 2021

***

Мбаппе - один из главных виновников кризиса. Он слишком много думает о себе и не показывает свой класс.

"Было бы глупо решать свое будущее после одной игры. Это то, над чем стоит задуматься в долгосрочной перспективе. Когда у меня будет решение, я выступлю с заявлением", - говорит форвард, еще больше сгущая тучи над "Парк де Пренс".

Шейхи мечтают об ЛЧ, но еще больше им нужно, чтобы о них говорили. С этой целью они собирают в Париже лучших. Гипотетичный уход Мбаппе запустит цепь менеджерских решений, которые пока сложно спрогнозировать. Все, кто на слуху - Холанд, Кейн, Лукаку, даже Левандовский могут оказаться в Париже.

89 - At 22 years & 91 days old, Kylian Mbappé became the youngest player of the 89 players to score 100 goals in the history of @Ligue1_ENG. Centurion.



Here, we run through some of our favourite journeys towards those three magical figures, via @OptaAnalyst. — OptaJean (@OptaJean) March 26, 2021

Ну а Мбаппе со столицей пора прощаться. Он увидел Париж, даже покорил, но в то же время и уперся в потолок. Что 3-4 года назад, что сейчас игра Килиана основана на скоростных рывках, а вот с продвижением по узким каналам беда.

Видимо, этому просто нельзя научиться в "Лиге Фермеров". Нужны более престижные институты, вроде "Сантьяго Бернабеу".