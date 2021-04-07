ПСЖ, Монако и клуб из 4-го дивизиона. Стали известны почти все участники 1/4 финала Кубка Франции

Сегодня состоялись очередные поединки 1/8 финала Кубка Франции. На данный момент известны 7 из 8 участников следующего раунда.

Из неожиданностей – выход дальше "Румийи Вальер" из четвертого дивизиона и "Кане–Русссийон" (третья по силе лига страны).

"Румийи Вальер" – "Ле–Пюи" 4:0

"Седан" – "Анже" 0:1

"Олимпик Сомюр" – "Тулуза" 0:2

"Кане–Руссийон" – "Булонь" 1:0

"Волтижер де Шатобриан" – "Монпелье" 0:1

Ранее в четвертьфинал пробились ПСЖ и "Монако", победив "Лилль" (3:0) и "Мец" (0:0, 5:4 пен) соответственно.

"Лион" оспорит последнюю путёвку с следующий этап "Ред Стар" в четверг.