Неймар получил дисквалификацию на 2 матча в Лиге 1

Суперзвезда ПСЖ Неймар пропустит два ближайших матча чемпионата Франции из-за дисквалификации.

Напомним, в минувшем туре парижане уступили "Лиллю" (0:1), а Неймар был удалён с поля на 90-й минуте за толчок защитника "догов" Тиягу Джало, который в итоге тоже схлопотал красную карточку. Стороны продолжили выяснять отношения и в подтрибунном помещении, но игроков быстро разняли.

Таким образом Неймар пропустит поединки против "Страсбура" и "Сент-Этьена". Джало в свою очередь забанен на одну игру.

"Лилль" лидирует в Лиге 1 с 66 очками в активе после 31 тура. ПСЖ отстаёт на три пункта.