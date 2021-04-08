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Неймар достиг устной договоренности о новом контракте

Франция
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Теперь осталось все оформить

Неймар достиг устной договоренности о новом контракте

Getty Images

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар в ближайшее время может подписать новый контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По его информации, бразилец не менял своего мнения и хочет остаться в Париже. Месяц назад футболист достиг устной договоренности с руководством по условиям нового соглашения, которое будет действовать до 2026 года. Нынешний контракт 29-летнего бразильца действует до 2022 года.

В текущем сезоне Неймар провел 21 матч за "ПСЖ" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: Неймар ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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