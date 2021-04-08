Килиан Мбаппе окончательно отказал ПСЖ

Нападающий французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе не хочет продолжать контракта с клубом и летом собирается покинуть Париж.

Нападающий отклонил все предложения "Пари Сен-Жермен" о новом соглашении и заявил, что летом собирается уйти, сообщает Cuatro.

Действующий контракт заканчивается летом 2022 года.

Мбаппе рассматривает возможность переезда в Испанию. Президент "Реала" Флорентино Перес не против этого лета подписать контракт с французом, чтобы усилить состав.

В этом сезоне 22-летний нападающий провел за "ПСЖ" 26 матчей в чемпионате Франции, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи.