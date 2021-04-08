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Килиан Мбаппе окончательно отказал ПСЖ

Франция
(2 голосов)

Сейчас отпустят или уйдет в следующем году?

Килиан Мбаппе окончательно отказал ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier

Новина українською

Нападающий французского "ПСЖ" Килиан Мбаппе не хочет продолжать контракта с клубом и летом собирается покинуть Париж.

Нападающий отклонил все предложения "Пари Сен-Жермен" о новом соглашении и заявил, что летом собирается уйти, сообщает Cuatro.

Действующий контракт заканчивается летом 2022 года.

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Мбаппе рассматривает возможность переезда в Испанию. Президент "Реала" Флорентино Перес не против этого лета подписать контракт с французом, чтобы усилить состав.

В этом сезоне 22-летний нападающий провел за "ПСЖ" 26 матчей в чемпионате Франции, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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