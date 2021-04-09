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Неймар приостановил переговоры с ПСЖ из-за Барселоны
А недавно звал Месси в Париж
Faisal HQ
Нападающий французского "ПСЖ" бразилец Неймар приостановил переговоры с клубом о продлении контракта, информирует Mundo Deportivo.
29-летний бразилец якобы может вернуться в испанскую "Барселону", клуб не против приобрести форварда этим летом.
Контракт Неймара заканчивается в 2022 году. Поэтому будущее трансферное окно - последний шанс для ПСЖ получить деньги за футболиста, иначе он пойдет как свободный агент.
Неймар накануне якобы звонил и звал лидера "Барселоны" Лионеля Месси переезжать в Париж и переходить к здешнему гранду.
8 апреля сообщалось, что в ближайшее время Неймар подпишет новый контракт с "ПСЖ", а еще месяц назад футболист якобы достиг устной договоренности с руководством по условиям нового соглашения, которое будет действовать до 2026 года.
В этом сезоне Неймар провел 21 матч за "ПСЖ" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.
"ПСЖ" прошел "Барселону" в 1/8 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинале в первом гостевом матче парижане обыграли немецкую "Баварию" (3:2).
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