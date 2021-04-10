Лига 1, 32-й тур

Страсбур, "Стад де ла Мено"

"Страсбур" 1:4 "Пари Сен-Жермен"

Голы: Сахи (63) – Мбаппе (16), Сарабия (27), Кин (45), Паредес (79)

"Страсбур": Селс – Каси (Кароль, 82), Митрович, Коне, Гильбер – Ахолу, Сиссоко (Прчич, 59) – Лиэнар (Шахири, 59), Томассон, Белльгард (Зои, 81) – Диалло (Сахи, 62)

"Пари Сен-Жермен": Навас (Рико, 46) – Баккер, Кимпембе, Данилу, Керер – Эррера (Симонс, 89), Паредес – Мбаппе (Нагера, 90), Рафинья (Гуйе, 74), Сарабия – Кин (Дракслер, 75)

Предупреждение: Кин (57)

"Пари Сен-Жермен" без лишних проблем обыграл "Страсбур", выиграв пятую выездную игру кряду. Парадоксальным образом парижанам проще играть вне "Парка де Пренс", где они уступили в трёх последних турах Лиги 1.

"Пари Сен-Жермен" включился на первый тайм, решив вопрос о победителе уже до перерыва. Разгром начал Мбаппе, создав гол из ничего. Килиан на ровном месте обыграл Коне и ударом с острого угла отправил мяч между ног голкиперу Селсу, прямо как Мануэлю Нойеру ранее на этой неделе.

Уже очень скоро Мбаппе поддержал Сарабия, дополнив классное открывание из глубины точным ударом в угол. Мойзе Кин добил надежды "Страсбура" на результат под занавес тайма, воспользовавшись передачей неугомонного Мбаппе. Во второй половине команды обменялись мячами Сахи и Паредеса, но реальной борьбы не было – ПСЖ берег силы на "Баварию".

ПСЖ приближается на дистанцию в три очка от лидирующего "Лилля", вчера обыгравшего "Мец". Сегодня парижанам удалось сэкономить силы перед важным сражением в Лиге Чемпионов, но есть и минусы – Кейлор Навас получил травму и может не сыграть с Мюнхеном.