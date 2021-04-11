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Лига 1. Монпелье – Марсель 3:3. Провансальцы не удержали победу в меньшинстве
Лаборд вырвал ничью в лучших традициях ван Перси
Фото: beIN Sports
Лига 1. 32-й тур
Монпелье, "Стад де ла Моссон"
"Монпелье" – "Марсель 3:3
Голы: Делор (1), Лаборд (47, 90+3) – Милик (43), Гуйе (45+2), Перрен (71)
"Монпелье": Омлин – Козза (Ристич, 86), Конгре, Илтон, Самбиа (Суке, 79) – Мавидиди (Вахи, 79), Ферри (Шотар, 79), Лаборд – Делор, Молле (Шкулетич, 86), Саванье
"Марсель": Манданда – Чалета-Цар, Гонсалес, Балерди – де Лима (Перрен, 64), Гуйе, Камара, Лирола – Пайе (Кюизанс, 82), Товен (Нтшам, 89) – Милик (Бенедетто, 89)
Предупреждения: Молле (8), Ферри (76) – Товен (40), Соберон (54)
Удаление: Чалета-Цар (62)
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