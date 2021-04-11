ПСЖ готовится к уходу Мбаппе. Парижане связывались с Кейном и Салахом

"ПСЖ" готовится к уходу Мбаппе. Недавно главный тренер команды Маурисио Почеттино говорил по телефону с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном, с которым тренер много лет работал в Англии. Аргентинский специалист склонял Кейна к трансферу в случае, если "шпоры" не попадут в Лигу Чемпионов.

Однако, к переходу англичанина Почеттино должен будет склонить и спортивного директора "ПСЖ" Леонардо, который до сих пор следит за ситуацией с Лионелем Месси в "Барселоне".

Также представители французского клуба контактировали с окружением вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Переговоры между "ПСЖ" и представителями египтянина начались в прошлом месяце. Этот трансфер, как и переход Кейна, возможен только в случае продажи Килиана Мбаппе летом.

В этом сезоне АПЛ нападающий Харри Кейн провел 28 матчей за "Тоттенхэм", в которых забил 19 голов и отдал 13 ассистов. На счету Мохамеда Салаха 30 матчей, 19 голов и 3 ассиста.