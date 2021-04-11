Верратти и Флоренци вылечились от коронавируса перед игрой с Баварией

Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти и защитник Алессандро Флоренци вылечились от коронавируса.

Оба футболиста сдали отрицательные тесты на COVID-19 сегодня.

Итальянцы могут сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией". В первом матче "ПСЖ" выиграл мюнхенцев со счетом 3:2.

В этом сезоне Вератти сыграл 18 матчей за парижан в Лиге 1 и отдал два ассисты. В Флоренци 18 матчей, два гола и один ассист.