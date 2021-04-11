Франция
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Верратти и Флоренци вылечились от коронавируса перед игрой с Баварией
Игроки могут принять участие в ключевой для парижан игре
Полузащитник "ПСЖ" Марко Верратти и защитник Алессандро Флоренци вылечились от коронавируса.
Оба футболиста сдали отрицательные тесты на COVID-19 сегодня.
Итальянцы могут сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией". В первом матче "ПСЖ" выиграл мюнхенцев со счетом 3:2.
В этом сезоне Вератти сыграл 18 матчей за парижан в Лиге 1 и отдал два ассисты. В Флоренци 18 матчей, два гола и один ассист.
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Источник:Твиттер журналиста Жюльена Мейнарда
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